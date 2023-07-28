Biyoteknoloji Vadisi İçin İskoçya'da İş Birliği Görüşmesi Yapıldı

Biyoteknoloji İhtisas Organize Sanayisi Bölgesi (BİOSB) ve Biyoteknoloji Sanayicileri Derneği (BİYOSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş, İskoçya'nın Aberdeen şehrinde NCIMB Biyobanka yetkilileri ile bir araya gelerek 'Biyoteknoloji Vadisi' projeleri için iş birliği görüşmesi yaptı. Biyoteknoloji Vadisi, Biyoteknoloji İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde kurulacak bir biyoteknoloji üssü olacak ve sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirerek yenilikçi ürünlerin üretilmesini hedefliyor.

Biyoteknoloji İhtisas Organize Sanayisi Bölgesi (BİOSB) ve Biyoteknoloji Sanayicileri Derneği (BİYOSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş, biyoteknolojinin tüm paydaşlarının birleşeceği 'Biyoteknoloji Vadisi' projeleri için İskoçya'nın Aberdeen şehrinde NCIMB Biyobanka yetkilileri ile bir araya geldi.

Biyoteknoloji İhtisas Organize Sanayisi Bölgesi (BİOSB) ve Biyoteknoloji Sanayicileri Derneği (BİYOSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş, iş birliği görüşmesi ile ilgili, "NCIMB yetkilisi Dr. Samantha Law ve ekibiyle görüştük. Yenilikler, biyobankanın yapısı ve çalışmalar hakkında konuştuk. Kuruluşun Biyobanka örneklerinden biri olması, çok yönlü çalışmaları bakımından önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

NCIMB yetkilisi Dr. Samantha Law ise Dr. Varlıbaş'la iş birliğinden mutluluk duyacaklarını belirtti.

"AMAÇ, YENİLİKÇİ ÜRÜNLER ÜRETEN BİR BÖLGE OLUŞTURMAK"

'Biyoteknoloji Vadisi' projesi hakkında ise Dr. Varlıbaş, "Biyoteknoloji Vadisi, Biyoteknoloji İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde kurulacak bir biyoteknoloji üssü. Burada katma değeri yüksek, yenilikçi inovatif ürünlerin üretilmesi aynı zamanda sektörün tüm paydaşlarının birleştirilmesi projelendiriyor. Start-Up'lar, üniversite organizasyonları, test sertifikasyon merkezleri gibi aklınıza gelebilecek tüm bileşenleri barındırmayı amaçlıyor. Amacı uluslararası arenada güçlü Ar-Ge yapısına sahip yenilikçi ürünler üreten ses getiren bir bölge oluşturmak" açıklamasında bulundu.

"BİYOBANKALAR, ENDÜSTRİNİN GELİŞİMİNİ TEŞVİK EDER"

Biyobankaların biyoteknoloji ekosistemindeki konumuna ilişkin olarak da Dr. Varlıbaş, "Nasıl ki ekonomik sistemin ve gelişiminin temel unsuru bankalarsa biyoteknolojinin gelişiminde temel unsurlardan biri biyobankalardır. Bankalarda para güvenle saklanır, finansal işlemler gerçekleştirilir, yatırım ve büyüme teşvik edilir, bu süreçlerde ekonomik istikrarın devamlılığı amaçlanmaktadır. Biyobankalarda ise bitki, hayvan, mikroorganizma örneklerinin genetiği değiştirilmeden saklanması elzemdir ayrıca yeni modifikasyonlarının geliştirilmesi çalışmaları yapılır. Biyobankalarda hücreler gizlilik prensibiyle güven içinde insanlığa uzun yıllar hizmet eder. Bu şekilde biyobankalar biyoteknoloji endüstrisinin gelişimi için araştırmacılara önemli kaynaklar sunar, endüstrinin gelişimini teşvik eder, büyümede motivasyon ve istikrar sağlar" ifadelerini kullandı.

"BİYOBANKALARIN ROLÜ DAHA DA ARTACAKTIR"

'Genom Çağı' olarak bilinen yüzyılda toplum sağlığına yönelik araştırmaların ve sağlık politikalarının belirlenmesinde biyobankaların etkin olduğunu belirten Dr. Varlıbaş, "Biyoteknolojik gelişmeler ile birçok hastalığın tanı ve tedavisinin bulunmasında, hastalık dirençlerinin belirlenmesinde, ilaç geliştirme gibi biyoteknolojik ürünlerin üretiminde, genetik bilgilerin artmasıyla kişisel tıbbın daha da gelişmesinde biyobankaların rolü daha da artacaktır" diye konuştu.