BİTES Savunma, XR Teknoloji Günü düzenledi

Savunma sanayi alanında yazılım ve VR gözlük teknolojileri ile bilinen BİTES Savunma, Ankara'da XR Teknoloji Günü düzenledi. Katılımcılar genişletilmiş gerçeklik teknolojilerindeki son gelişmeleri yakından tanıdı ve VR gözlük deneyimini tecrübe etti.

Savunma Sanayi firmasından XR Teknoloji günü

ANKARA - Savunma sanayi alanında hayata geçirdiği yazılım ve VR gözlük teknolojileri ile bilinen BİTES Savunma Ankara'da XR Teknoloji Günü düzenledi.

BİTES Savunma şirketi tarafından gerçekleştirilen XR Teknoloji günü Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi. Teknoloji gününe BİTES Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürü Uğur Çoşkun, Milli Savunma Bakanlığı temsilcileri ve sektör temsilcileri katıldı.

Düzenlenen teknoloji gününde katılımcılar genişletilmiş gerçeklik teknolojilerindeki son gelişmeleri yakından tanırken VR gözlük deneyimini de tecrübe etme fırsatı buldu.

BİTES Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürü Uğur Çoşkun, arttırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve karma gerçeklikle ilgili son zamanlarda dünyada önemli gelişmeler olduğunu belirterek, "Gözlük ve teknoloji yönü hızla gelişmekte. Bu teknolojileri savunma sanayinde uygulayan ve bunları savunma sanayinin ihtiyaçlarını karşılayan bir şirket olarak birçok kişinin bunlarla ilgili farklılıkları anlatmak ve buradaki uygulamaların kullanıcılara kattığı faydaları ifade etmek için büyük bir etkinlik düzenledik" ifadelerini kullandı.

"Kullanıcılar hem ürünleri hem de bunlarla türetilmiş olan teknolojileri deneyimleyebiliyor"

Çoşkun konuşmasına şöyle devam etti:

"Etkinlik kapsamında gelen kullanıcılar hem ürünleri hem de bunlarla türetilmiş olan teknolojileri deneyimleyebiliyor. Hem de bunların arasındaki farkları dünyada bunlarla ilgili hangi geçimlerin olduğunu bir teknolojiler birbirinden nasıl ayırmaları gerektiğini, bunları hani öğrenmiş oluyoruz. Hem bir bilgilendirici, fayda sağlayıcı, insanların bu teknolojilerle ilgili kafalarındaki soruları gidermeye dönük bir etkinlik. Hem de bu teknolojilerle ilgiliydi. deneyimlendirerek kişileri bunların faydalarının da farkındalığının oluşmasını sağladığımız bir etkinlik düzenledik."

Teknoloji gününe pek çok yerden katılım olduğuna dikkati çeken Coşkun, "Kamudan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ve vatandaşlardan çok fazla yoğun ilgi var. Bu teknolojilerle ilgili farkındalıklarını arttırmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz. BİTES Savunma olarak yirmi iki seneden beri faaliyet gösterdiğimiz savunma sanayi alanında bu teknolojilerin şu an liderliğini yapmaktayız. Bu teknolojilerle yapmış olduğumuz liderlik kapsamında bilgi birikimlerimizi ve deneyimlerimizi kullanıcılarla paylaşmaktan da ayrıca gurur duyuyoruz" açıklamasında bulundu.