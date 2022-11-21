Bir yıldızın doğuşu: Hubble Uzay Teleskobu ilk yıldız evresini yakaladı!

NASA'nın emektar uzay teleskobu Hubble, oldukça ilgi çekici görüntüler yakalamaya devam ediyor. Özellikle son zamanlarda bu görüntülere artan ilgiyle birlikte uzay ajansı, birbirinden farklı görüntüleri yayınlıyor. Hubble Uzay Teleskobu'ndan gelen bu seferki görüntü ise bir yıldız oluşumunun en erken halini gösteriyor.

Hubble Uzay Teleskobu, yıldızın en erken aşamasını paylaştı

Fırlatıldığında bu yana uzayla ilgili pek çok bilgiyi bizlerle paylaşan Hubble Uzay Teleskobu, yeni ve ilgi çekici görüntüler yakalamaya devam ediyor. James Webb'in ortaya çıkmasından sonra biraz geri planda kalan bu teleskop, şimdi bir yıldızın ilk hallerinden birini paylaştı.

Ortaya çıkan bu görüntü, Yılan takımyıldızında yer alan bir toz ve gaz bulutunu gösteriyor. Bu bulut ise yeni bir yıldız için adeta bir doğum yeri olacak malzemeye sahip. Ayrıca yoğun çekirdek adı verilen bir nesne türü olarak da yer alıyor.

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CB 130-3 olarak adlandırılan bu nesne, geçtiğimiz günlerde James Webb Uzay Teleskobu'nun paylaştığı protoyıldız görüntüsüne yoldaşlık yapıyor. Bu Hubble görüntüsü, gaz ve tozun bir çekirdek oluşturmak için bir araya geldiği ilk aşamayı gösteriyor. James Webb görüntüsü ise çekirdeğin yer çekimi yoluyla daha çok malzeme çektiği ve dönmeye başladığı gelişim aşamasını gösteriyor.

Bulutun oldukça derininde olduğu için Hubble görüntüsünde çekirdeğin kendisini görmek çok zor. Ancak bulutun sıradan bir küme olmadığını ve farklı yoğunluklarda yamalara sahip olduğunu görebiliriz. Görüntü ise görünür ışık spektrumuna bakan Hubble'ın Geniş Alan Kamerası 3 cihazıyla çekildi.

Ayrıca Hubble Uzay Teleskobu yıldız görüntüsü sayesinde gök bilimciler farklı fiziksel özellikleri seçebiliyor. Bunun yanı sıra iç yapıları da görme şansına sahipler. Hubble bilim insanları aynı zamanda bu görüntüyle ilgili bir açıklama yaptı. "Bu görüntünün gösterdiği gibi, CB 130-3'ün yoğunluğu sabit değil; bulutun dış kenarları yalnızca ince tutamlardan oluşurken, CB 130-3'ün çekirdeğinde arka plan ışığını tamamen engelliyor."

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