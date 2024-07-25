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Bilişim Vadisi, Startup20 Vizyonu etkinliği düzenledi

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Bilişim Vadisi, Türkiye'yi temsil ettiği G20'nin yan hatlarından biri olan Startup20 çerçevesinde, teknopark yetkilileri, start-up temsilcileri, yatırımcı kuruluşlar, hukukçular, kamu kurumları ve uluslararası temsilcilerin katılımıyla 'Startup20 Vizyonu: Küresel ve Bölgesel Bakışlar' etkinliğini düzenledi.

Bilişim Vadisi, Türkiye'yi temsil ettiği G20'nin yan hatlarından biri olan Startup20 çerçevesinde, teknopark yetkilileri, start-up temsilcileri, yatırımcı kuruluşlar, hukukçular, kamu kurumları ve uluslararası temsilcilerin katılımıyla "Startup20 Vizyonu: Küresel ve Bölgesel Bakışlar" etkinliğini düzenledi.

Türkiye start-up ekosisteminin sesinin uluslararası alana taşınması amaçlanan etkinliğin Eren Bülbül Konferans Salonu'ndaki açılışında konuşan Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, geçmişte farklı kıtaları keşfeden kaşifler gibi bugün start-upların keşfedip, icatlar yaparak dünyayı genişlettiğini belirterek, yapay zeka uygulamalarıyla bütüncül düşünme kapasitesinin arttığını söyledi.

Yapay zekanın da yaşama neler katacağını bugünden hayal etmenin kolay olmadığını ifade eden Tüzgen, bunu hayal edebilmek, hayalin ötesine geçip bunları geliştirebilmek için özel ekosistemlere ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Tüzgen, bu ekosistemlerin güçlendirilmesi için start-uplarda olduğu gibi hükümetlerin, sivil toplum kuruluşlarının, yatırımcıların, teknoparkların ve diğer ilgili tüm aktörlerin de daha iyinin arayışında olması gerektiğini dile getirerek, bu açıdan Startup20 çalışma grubunun bütün G20 ülkeleri için büyük fırsatlar barındırdığını bildirdi.

"AR-GE'ye ayrılan bütçe açısından gelişmiş ülkelerle rekabet halindeyiz"

Türkiye'nin son 20 yılda teknolojik olarak ciddi atılımlar yaptığını aktaran Tüzgen, ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın yörüngesine fırlatılmasıyla Türkiye'nin kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri haline geldiğini söyledi.

Tüzgen, teknolojik gelişmeleri mümkün kılanın AR-GE, teknoloji geliştirme ve start-up ekosisteminin bütüncül şekilde ortaya çıkması olduğunu belirterek, "Ülkemizde AR-GE faaliyetleri 20 yılda 10 kat artış gösterdi. AR-GE'ye ayrılan bütçe açısından gelişmiş ülkelerle rekabet halindeyiz. 2023 yılında bilişim sektörü dolar bazında yüzde 30'dan fazla büyüme kaydetti. Bunları mümkün kılan ana şeylerden birisinin de girişimci fabrikası teknoparklar ve Bilişim Vadisi gibi kuruluşlar olduğunu gururla belirtmek istiyorum." diye konuştu.

Türkiye'de 140 bine yakın AR-GE projesinin tamamlandığını, 32 binin üzerindeki projenin de devam ettiğini aktaran Tüzgen, şu anda Türkiye'de 7 Turcorn bulunduğunu, bunlardan 2'sinin 10 milyar dolar değerlenmeyi aştığını söyledi.

Yatırımlar itibarıyla Türkiye'nin 2023 yılında, tohum aşaması anlaşma sayısı bakımından Avrupa ülkeleri arasında İngiltere, Almanya ve Fransa'nın ardından 4. sırada yer aldığını dile getiren Tüzgen, şunları kaydetti:

"Teknoloji vizesi, Turcorn100 programı gibi çok sayıda programlarla biz ülkemizin dünyadaki girişimcilik ve teknoloji ülkeleri arasında olmasını hedefliyoruz. Türkiye'deki girişimcilik ekosistemini dünyanın ilk 10 start-up ekonomisi arasına sokmayı hedefliyoruz. Bilişim Vadisi olarak biz de mobilite, bağlantı teknolojileri, oyun, siber güvenlik, akıllı şehirler, finans teknolojileri, enerji, sağlık gibi çok çeşitli alanlarda faaliyetler yürütmekteyiz, ekosistemi güçlendirmeye çalışmaktayız. Özellikle, mobilite ve oyun sektörü için yürüttüğümüz çalışmaların uluslararası alanda da ilgi gördüğünü paylaşmak istiyorum. Startup 20'de ülkemizi temsil ediyor olmaktan gurur duymaktayız."

Konuşmanın ardından Türkiye, Hindistan, Güney Kore, Brezilya, ABD, Hollanda, İngiltere, İtalya, Fransa, Güney Afrika ve Avustralya'dan temsilcilerin katıldığı etkinlikte, uluslararası işbirliği, sorumlu yapay zeka, tokenizasyon, inovasyon, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim ve yatırım konuları ele alındı.

Organizasyonda, ulusal ve uluslararası konuşmacıların katılımıyla yuvarlak masa toplantısı ve çalıştay yapıldı.

Kaynak: AA / Teknoloji

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