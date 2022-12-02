Bilim Kurgu filmlerini aratmayan tıp teknolojileri!

Tıp teknolojiler son yıllarda oldukça gelişti. Hatta ameliyat yapan robotların ve 3D printer ile basılan deneysel organları sıkça duyar olduk. Biz de sizlerle günümüzde aktif bir şekilde kullanılan ve bilim kurgu filmlerini aratmayanları paylaşıyoruz.

Hayal değil: Bu tıp teknolojileri gerçek!

Modern tıp, hayatımızı uzatmamıza ve acılarımıza yardımcı oluyor. Tabii alışageldiğimiz antibiyotikler, ağrı kesiciler ve kanser taramaları uzun zamandır hayatımızda olduğu için bu alanda bir gelişme şaşırtıcı olmuyor. Ancak bir de bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi duran tıp teknolojileri mevcut.

Keşke gerçek olsa: Bilim Kurgu filmlerindeki eşyalar!

Gelişmiş robot cerrahlar

Günümüz robotları, bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz kadar etkileyici ve insanlardan bağımsız değiller. Fakat gelişmeler yakın gelecekte bunun gerçekleşebileceğini gösteriyor. Özellikle bu yılın başlarında Johns Hopkins'teki araştırmacılar, Akıllı Doku Otonom Robotlarının (STAR) domuzlarda bağırsak uçlarını yeniden bağlanmasını gerektiren karmaşık bir laparoskopik ameliyatı gerçekleştirebileceğini gösteren sonuçları yayınlayarak tıp dünyasını heyecanlandırmayı başardı.

Depresyonu tedavi etmek için beyni uyarma

Akıl hastalıklarını tedavi etmek için elektriği kullanma fikri, psikiyatrinin hayatımıza girdiği ilk günlerde şok tedavisinin acımasız ve bazen de kötüye kullanılma geçmişi düşünüldüğünde oldukça itici geliyor olabilir. Fakat günümüzde ilerleyen tıp teknolojileri sayesinde bu durum tamamen tersine döndü.

Çeşitli beyin simülasyon yöntemleri, depresyon ve başka türlü tedavi edilemez görünen diğer hastalıkları iyileştirmede gerçek bir umut vaat ediyor. Teoride bu tedaviler, nöropsikiyatrik bozukluklarla ilişkili düzensiz beyin aktivitesini bir şekilde sıfırlayabilir veya stabilize edebilir.

Geçtiğimiz yılın Ekim ayında bir araştırma ekibi, insan beynine kalp pili benzeri bir cihaz yerleştirmeyi içeren kişiselleştirilmiş derin beyin simülasyon tekniklerinin, bir kadının onlarca yıldır şiddetli depresyonla mücadele etmesine başarılı bir şekilde yardımcı olduğunu gösteren sonuçlar yayınladı.

Tabii şu an için bu teknoloji oldukça pahalı. Fakat yakın gelecekte Elon Musk'ın Neuralink'i gibi benzeri teknolojileri üretmeye çalışan şirketlerin sayısının giderek arttığını görebiliriz. Bu sayede kullanım alanı ve tedavi yöntemleri de gelişecektir.

İlaç salgılayan kontakt lens

Tıptaki her yenilik elektronik cihazların gelişmesiyle gerçekleşmiyor. Mevcut olanları geliştirmekte bir o kadar önemli. Bu ay ABD'de FDA, göz kaşıntısını azaltmak ve önlemek için geliştirilen, bir kaç saat içerisinde bir miktar antihistaminik salgılayan ilk ilaçsız kontakt lensleri onayladı. Yolun sonunda bu teknoloji glokom, enfeksiyonlar ve katarakt gibi diğer göz rahatsızlıklarını tedavi etmek için kullanılabilir.

Gen tedavisi

Bilim adamları oldukça uzun bir süredir zor veya tedavi edilemez olarak adlandırılan rahatsızlıkları tedavi edebilmek için insan genlerini düzenleme fikri üzerinde çalışmalar yürütüyor. Aradan geçen onca yıldan sonra FDA, ilki 2017 olan ve en az 2 tane olduğu bilinen gen tedavisini onayladığını duyurdu. Bu sayede kanserle savaşta önemli bir adım atıldığı belirtiliyor.

Genetiği değiştirilmiş domuz organı nakli

Tıp dünyası uzun zamandır başka canlılardan yapılabilecek organ nakli üzerinde çalışıyor. Tabii bazı başarısız ve yasaklanan klon denemelerinin de gerçekleştirildiğini biliyoruz. Fakat günümüzde bu durum oldukça umut vadeden bir hal aldı.

Geçen yıl iki farklı araştırma ekibi, genetiği değiştirilmiş domuzlardan alınan organları başarıyla beyin ölümü gerçekleşen insanlara nakletti. Bu yılın Ocak ayında ise Maryland'deki bir ekip, ölümcül bir hastaya dünyanın ilk değiştirilmiş domuz kalbini nakletmeyi başardı. Fakat her organ nakli bekleyen hastaya bu tedaviyi şu anda sunamıyorlar. Uzun bir süre daha klinik deneylerinden geçmesi gerekecek. Ancak umut vadettiğini söyleyebiliriz.

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