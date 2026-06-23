Akademik bilgi toplama aktarılıyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hayata geçirilen ve ülkemizin en önemli bilim toplum buluşmalarından biri haline gelen Bilim Kafe etkinliklerinde, geleceğin meslekleri konuşulmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Düzce Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi ve Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü iş birliğiyle düzenlenen "Geleceği Konuşuyoruz" başlıklı Bilim Kafe etkinlik serisinde " Yapay Zeka, Eğitim ve Kariyer" konuşuldu.

Düzce Fen Lisesi'nde gerçekleştirilen etkinliğin yönetimini Düzce Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Kurumsal İletişim Koordinatörü Öğr. Gör. Duygu Özdemir Cömert üstlenirken, Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Talha Kabakuş, Bilsoft Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Veli ve Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (İngilizce) öğrencisi Kadir Ocak konuşmacı olarak yer aldı.

"Üniversite olarak üretilen akademik bilgiyi toplumla paylaşıyoruz"

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Duygu Özdemir Cömert, Düzce Üniversitesi olarak üretilen akademik bilgiyi toplumla paylaştıklarını ve bugüne kadar 60'ın üzerinde Bilim Kafe düzenlediklerini ifade etti. Geleceğin Meslekleri formatlı Bilim Kafe etkinliğinin ikincisini gerçekleştireceklerini belirten Cömert, ev sahipliği için Düzce Fen Lisesi Müdürü Bayram Aydın ve okul yetkililerine teşekkür etti.

"Yapay zeka artık dünyanın bir gerçeği"

Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Veli konuşmasında, yazılım, yapay zeka ve finansla ilgili teknolojiler ürettiklerini dile getirerek, mesleki ve sektörel deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. Yazılım sektöründe başarılı olabilmek için sabır, çok çalışma ve tecrübe kazanmanın önemine değinen Veli, yapay zekanın da artık dünyanın bir gerçeği olduğunu söyledi. İş süreçlerinde yapay zekayı kullandıklarını ve müşterilere özgü yapay zeka araçları ürettiklerini belirten Veli, yapay zekayı yönlendirmenin sanat haline geldiğine işaret etti. Yapay zekayı kullanabilen çalışanlara ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Veli, bu teknolojinin yeni istihdam alanları açtığı tespitinde bulundu. Teknoloji girişimcileri için de tavsiyelerde bulunan Ahmet Veli, bir probleme çözüm üretmenin ve ekip ruhunun başarının anahtarı olduğuna dikkat çekti.

"Tasarım ve bileşenler konusuna odaklanacak"

Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Talha Kabakuş, özel sektörün beklentileri dahilinde dersler açtıklarını belirterek çevre illerde İngilizce Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nün sadece Üniversitemizde olduğunu ifade etti. Yapay zekayla birlikte, Bilgisayar Mühendislerinin sistem, tasarım ve bileşenler konusuna odaklandığının altını çizen Kabakuş, Bilgisayar Mühendislerine ihtiyacın bitmeyeceğini sözlerine ekledi. Yapay zekayı sadece hazır bir ürün olarak görmenin yanlış olacağı değerlendirmesinde bulunan Kabakuş, işletmelerin kendine özgü yapay zeka üretmelerinin yeni trend olduğunu dillendirdi.

"İngilizce teknolojinin olmazsa olmazı"

Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (İngilizce) öğrencisi Kadir Ocak ise, her zaman Bilgisayar Mühendislerine ihtiyaç olacağını düşündüğü için bu bölümü bilerek seçtiğini belirtti. İngilizcenin teknolojinin olmazsa olmazı olduğunu söyleyen Kadir Ocak, yapay zekaya uyum sağlayanların ve kendini yenileyenlerin başarılı olacağını dile getirdi. Mavi diploma etiketine sahip Düzce Üniversitesi diplomasının uluslararası alanda da geçerli olduğunu ifade eden Ocak, öğrencilere; yapay zekayı öğrenme, topluluklara katılma ve yeni teknolojileri takip etme noktasında tavsiyelerde bulundu.

Etkinlikte Düzce Üniversitesi'nin mühendislik alanında THE sıralamasında Türkiye üçüncüsü olduğu, her yıl Teknofest birinciliklerine imza attığı da vurgulandı.

Bilim Kafe etkinliği, Düzce Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Kurumsal İletişim Koordinatörü Öğr. Gör. Duygu Özdemir Cömert ile Düzce Fen Lisesi Müdürü Bayram Aydın tarafından konuşmacılara teşekkür belgesi takdim edilmesi ve günün anısına hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı