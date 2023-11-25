Bilim İnsanları, Samanyolu dışından gelen ultra yüksek enerjili gizemli bir kozmik ışın tespit etti

Bilim insanları, kozmik ışınların kökenini anlamak için yaptıkları araştırmalar sırasında, Samanyolu galaksisi dışından Dünya'ya ulaşan gizemli bir atomaltı parçacık keşfetti. Bu parçacığın enerjisi, 1991'de tespit edilen ve 'Oh-My-God' parçacığı olarak adlandırılan en yüksek enerjili kozmik ışınla eşdeğer bulundu.

Bilim insanları, güçlü kozmik ışınların kökenlerini anlamak için çalışırken, Samanyolu galaksisi dışından Dünya'ya ulaşan gizemli ultra yüksek enerjili bir parçacık tespit ettiler.

Çıplak gözle görülmeyen bu atomaltı parçacığın enerjisi,bel yüksekliğinden ayak parmağına bir tuğla düşürmeye eşittir. Çalışmada, 1991'de tespit edilen ve "Oh-My-God" parçacığı olarak adlandırılan en tek yüksek enerjili kozmik ışını ile eşdeğer olduğu bulundu.

Kozmik ışınlar, uzayda yolculuk eden ve sürekli olarak Dünya'ya yağmur gibi yağan yüklü parçacıklardır. Düşük enerjili kozmik ışınlar güneşten yayılabilir, ancak aşırı yüksek enerjili olanlar olağanüstüdür. Diğer galaksilerden ve galaksi dışı kaynaklardan Dünya'ya ulaştıkları düşünülmektedir.

Utah Üniversitesi'nde araştırma profesörü John Matthews ışın enerjisi ile ilgili şunları söyledi; "Elinizi uzatırsanız, her saniye bir (kozmik ışın) elinizin avuç içinden geçer, ancak bunlar gerçekten düşük enerjili şeylerdir."

Yıllardır süren araştırmalara rağmen, bu yüksek enerjili parçacıkların kesin kökenleri hala net değil. Kara delikler, gama ışın patlamaları ve aktif galaksi çekirdekleri gibi evrendeki en enerjik olaylarla ilgili oldukları düşünülmektedir, ancak şimdiye kadar keşfedilen en büyükler, hiçbir şiddet içeren göksel olay meydana gelmemiş olan boşluklardan veya boş uzaydan kaynaklanıyor gibi görünüyor.

Daha önce keşfedilen parçacık, Japon mitolojisindeki güneş tanrıçası Amaterasu'nun adını taşıyan, Utah'ın Batı Çölü'nde Telescope Array olarak bilinen bir kozmik ışın gözlemevi tarafından tespit edildi.