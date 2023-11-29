Bethesda, büyük oyun stüdyoları için alışılmadık bir harekete imza attı. Bilim kurgu RPG oyunu Starfield'ın olumsuz Steam incelemelerine platform üzerinden yanıt verdi. Oyuna büyük emek harcadıklarını vurgulayan şirket, eleştirileri görmezden gelmedi.

Bethesda, Steam'deki Starfield incelemelerini cevaplandırdı

Starfield, Kasım ayındaki lansmanından bu yana ticari anlamda büyük başarı elde etti. Xbox ve PC dünyası için sunulan bilim kurgu oyunu, oyunculardan farklı türlerde eleştiriler alıyor. Steam'de şu anda 'Karışık' inceleme derecesine sahip. Ayrıca Game Awards'a aday gösterilmediğini de hatırlatalım.

Bethesda'nın destek ekibi, eleştirileri görmezden gelmek yerine Steam'deki tek yıldızlı incelemelere yanıt gönderdi. Bu şekilde oyuncuların şikayetlerini ele almaya ve oyuna bir şans daha vermelerini teşvik etmeye çalıştı.

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Örneğin bir yanıtta Bethesda, Starfield'ı "genel anlamda sıkıcı" olarak değerlendiren bir oyuncuya; işçilik, savaş ve karakter ilerlemesi gibi çeşitli oyun sistemlerine sahip olduklarını ifade etti. Farklı karakter yapılarını denemenin, yeni bir oyun deneyimi yaratabileceğini dile getirdi.

Bethesda'nın oyunlarında sıkça karşılaşılan uzun yükleme ekranları da eleştirilerin odağında yer alıyordu. Ancak şirket, yükleme ekranlarının kaçınılmaz olduğunu ve geniş çaptaki içeriğin sorunsuz şekilde oynatılmasına izin verdiğini söyledi.

Eleştirilere verilen yanıtlar Bethesda büyüklüğündeki bir yayıncı için alışılmadık bir durum. Ancak stüdyo için bu ilk değil. Şirket, 2018'de piyasaya sürüldüğünde karışık incelemeler alan Fallout 76 için de eleştirilere yanıt vermişti.