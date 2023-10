Bethesda'dan Ücretsiz Oyun Müjdesi

Oyun dünyasında her hafta belirli yapımlar ücretsiz olarak erişime açılıyor. Bu haftanın müjdesi ise Bethesda'dan geldi. Oyun devi, kullanıcılara tek kuruş harcamadan kütüphanelerine üç farklı oyunu eklemelerini sağlıyor. İki oyun Epic Games'te biri ise Amazon Prime Gaming'de bulunuyor.

Bu hafta ücretsiz oyun ne var?

Amazon Prime Gaming ve Epic Games Store ile ortaklıklar yapan Bethesda, bu hafta üç oyun dağıttı. Doom 3, The Evil Within ve The Evil Within 2 Windows için ücretsiz olarak erişime açıldı.

Korku hayranları bu ay Prime Gaming aracılığıyla klasik nişancı oyununa sahip olabilir. Prime üyeleri, Doom 3 PC kodunu Ekim boyunca alabilir. id Software tarafından geliştirilen 2004 yapımı hayatta kalma oyunu, üst düzey atmosferi ve aksiyonuyla Doom serisinin temellerini yansıtıyor.

Epic Games Store ise Bethesda'nın psikolojik korku serisi The Evil Within'den iki oyunu sunuyor. 26 Ekim'e kadar, 2014 tarihli orijinal The Evil Within ücretsiz olarak alınabilecek. Ayın 26'sından itibaren ise 2017'de çıkan devam oyunu The Evil Within 2, 2 Kasım'a kadar ücretsiz olarak açılacak.

Tango Gameworks tarafından geliştirilen her iki oyun, korku dolu dünyaları ve klasikleşmiş hayatta kalma kalıplarını altüst eden hikayesinde büyük beğeni topladı. Her iki oyunun da Epic Games Store'da sunulacağını belirtelim.

Bethesda, platformlarla iş birliği yaparak sevilen oyunlarını ücretsiz olarak paylaşma fırsatı tanıdı. Bu oyunların bir kez alındıktan sonra kütüphanede kaldığını da hatırlatmak gerekiyor.