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"Ben Apple'cıyım" diyenler buraya: Bu sorulardan kaçını doğru bilebileceksin?

Teknoloji Haberleri

Bu içeriğimizde Apple kullanıcıları için 15 sorudan oluşan bir test hazırladık. Peki bu soruları bilebilecek misin?

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Apple, Steve Jobs tarafından 1976 yılında kurdu. Şirketin ilk ürünü, birleştirilmiş devre kartı olarak satılan Apple 1 oldu. O günden bu yana bilgisayardan akıllı telefona, kulaklıktan tablete kadar pek çok ürün tanıtan Apple, diğer üreticiler ile büyük bir rekabet veriyor ve ülkemizde de kullanıcı sayısı bir hayli fazla. Bizler de bu içeriğimizde Apple kullanıcıları için 15 sorudan oluşan bir test hazırladık.

Apple ile ilgili bu testte kaç soruyu doğru bileceksin?

Apple 1, hangi yıl üretildi?

1976

1977

1978

1979

Akıllı telefon dünyasına ne kadar hakimsin? 10 soruluk test ile ölç!

İlk iPhone, hangi yıl tanıtıldı?

2005

2006

2007

2008

Apple kurucusu Steve Jobs, hangi yıl öldü?

2008

2010

2011

2013

Apple'ın logosu için hangi meyveden esinlenildi?

Portakal

Armut

Kayısı

Elma

Apple, hangi iPhone modeli ile şarj adaptörünü kutudan kaldırdı?

iPhone 11

iPhone 12

iPhone 13

iPhone 14

iPhone, hangi internet tarayıcısını kullanıyor?

Google Chrome

Opera

Mozilla Firefox

Safari

Siri nedir?

Bulut depolama hizmeti

İnternet tarayıcısı

Sosyal medya platformu

Diğer

iPhone 11, hangi yıl tanıtıldı?

2019

2020

2021

2022

Dynamic Island, ilk hangi iPhone modelinde yer aldı?

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Pro

İlk Apple Watch, hangi yıl çıkış yaptı?

2015

2016

2017

2018

iCloud nedir?

Yapay zeka destekli sesli asistan

Fiziksel ürün

Bulut depolama hizmeti

Galeri uygulaması

iPhone 1'in ekranı kaç inç idi?

3 inç

3.5 inç

3.6 inç

4 inç

İlk MacBook Pro hangi yıl piyasaya sürüldü?

2005

2006

2007

2008

Face Time, ilk iPhone'da yer aldı?

iPhone 4

iPhone 5

iPhone 5S

iPhone 5C

iOS 1 işletim sistemi hangi yıl kullanıma sunuldu?

2005

2006

2007

2008

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