"Ben Apple'cıyım" diyenler buraya: Bu sorulardan kaçını doğru bilebileceksin?
Teknoloji Haberleri
Bu içeriğimizde Apple kullanıcıları için 15 sorudan oluşan bir test hazırladık. Peki bu soruları bilebilecek misin?
Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Apple, Steve Jobs tarafından 1976 yılında kurdu. Şirketin ilk ürünü, birleştirilmiş devre kartı olarak satılan Apple 1 oldu. O günden bu yana bilgisayardan akıllı telefona, kulaklıktan tablete kadar pek çok ürün tanıtan Apple, diğer üreticiler ile büyük bir rekabet veriyor ve ülkemizde de kullanıcı sayısı bir hayli fazla. Bizler de bu içeriğimizde Apple kullanıcıları için 15 sorudan oluşan bir test hazırladık.
Apple ile ilgili bu testte kaç soruyu doğru bileceksin?
Apple 1, hangi yıl üretildi?
Akıllı telefon dünyasına ne kadar hakimsin? 10 soruluk test ile ölç!
İlk iPhone, hangi yıl tanıtıldı?
Apple kurucusu Steve Jobs, hangi yıl öldü?
Apple'ın logosu için hangi meyveden esinlenildi?
Apple, hangi iPhone modeli ile şarj adaptörünü kutudan kaldırdı?
iPhone, hangi internet tarayıcısını kullanıyor?
Siri nedir?
iPhone 11, hangi yıl tanıtıldı?
Dynamic Island, ilk hangi iPhone modelinde yer aldı?
İlk Apple Watch, hangi yıl çıkış yaptı?
iCloud nedir?
iPhone 1'in ekranı kaç inç idi?
İlk MacBook Pro hangi yıl piyasaya sürüldü?
Face Time, ilk iPhone'da yer aldı?
iOS 1 işletim sistemi hangi yıl kullanıma sunuldu?
1-6 doğru: Apple ile ilgili bir şeyler duymuşsun.
7-12 doğru: Apple ürünlerini takip ediyorsun.
13-15 doğru: Sen Apple dünyasının tam içindesin!
Oyunlara ne kadar hakimsin? 20 soruluk test ile ölç!
Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Apple kullanıcıları için hazırladığımız testte kaç soruyu doğru bildiniz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.