"Ben Apple'cıyım" diyenler buraya: Bu sorulardan kaçını doğru bilebileceksin?

Bu içeriğimizde Apple kullanıcıları için 15 sorudan oluşan bir test hazırladık. Peki bu soruları bilebilecek misin?

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Apple, Steve Jobs tarafından 1976 yılında kurdu. Şirketin ilk ürünü, birleştirilmiş devre kartı olarak satılan Apple 1 oldu. O günden bu yana bilgisayardan akıllı telefona, kulaklıktan tablete kadar pek çok ürün tanıtan Apple, diğer üreticiler ile büyük bir rekabet veriyor ve ülkemizde de kullanıcı sayısı bir hayli fazla. Bizler de bu içeriğimizde Apple kullanıcıları için 15 sorudan oluşan bir test hazırladık.

Apple ile ilgili bu testte kaç soruyu doğru bileceksin?

Apple 1, hangi yıl üretildi? 1976 1977 1978 1979 Akıllı telefon dünyasına ne kadar hakimsin? 10 soruluk test ile ölç! İlk iPhone, hangi yıl tanıtıldı? 2005 2006 2007 2008 Apple kurucusu Steve Jobs, hangi yıl öldü? 2008 2010 2011 2013 Apple'ın logosu için hangi meyveden esinlenildi? Portakal Armut Kayısı Elma Apple, hangi iPhone modeli ile şarj adaptörünü kutudan kaldırdı? iPhone 11 iPhone 12 iPhone 13 iPhone 14 iPhone, hangi internet tarayıcısını kullanıyor? Google Chrome Opera Mozilla Firefox Safari Siri nedir? Bulut depolama hizmeti İnternet tarayıcısı Sosyal medya platformu Diğer iPhone 11, hangi yıl tanıtıldı? 2019 2020 2021 2022 Dynamic Island, ilk hangi iPhone modelinde yer aldı? iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max iPhone 14 iPhone 14 Pro İlk Apple Watch, hangi yıl çıkış yaptı? 2015 2016 2017 2018 iCloud nedir? Yapay zeka destekli sesli asistan Fiziksel ürün Bulut depolama hizmeti Galeri uygulaması iPhone 1'in ekranı kaç inç idi? 3 inç 3.5 inç 3.6 inç 4 inç İlk MacBook Pro hangi yıl piyasaya sürüldü? 2005 2006 2007 2008 Face Time, ilk iPhone'da yer aldı? iPhone 4 iPhone 5 iPhone 5S iPhone 5C iOS 1 işletim sistemi hangi yıl kullanıma sunuldu? 2005 2006 2007 2008

Cevapla

1-6 doğru: Apple ile ilgili bir şeyler duymuşsun.

7-12 doğru: Apple ürünlerini takip ediyorsun.

13-15 doğru: Sen Apple dünyasının tam içindesin!

Oyunlara ne kadar hakimsin? 20 soruluk test ile ölç!

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Apple kullanıcıları için hazırladığımız testte kaç soruyu doğru bildiniz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.