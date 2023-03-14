Beklentileri karşılayacak mı? Apple VR başlık ile ilgili yeni sızıntı

Geçtiğimiz yıl sızdırılan bilgilere göre Apple, VR ve karma gerçeklik başlıkları için çalışmalarını hızlandırdı. Bugün, Apple VR başlıkta kullanılacağı iddia edilen bazı elektronik kartların fotoğrafları ortaya çıktı.

Apple VR başlık, 2023 yılında tanıtılacak

Apple VR ve karma gerçeklik başlıklarının geliştirilen işlemci sayesinde herhangi bir ana cihaza ihtiyaç duymadan çalışabileceği belirtiliyor. Analistler, cihazların iCloud senkronizasyonu gibi işlemleri de gerçekleştirebileceğini tahmin ediyor.

Yayınlanan fotoğaflar, Apple'ın uzun süredir söylentilere konu olan ve merakla beklenen VR başlığın gerçek bileşenlerine ilk bakış olarak nitelendiriliyor. Ortada daha küçük bir uçla birbirine bağlanan iki büyük kemerli bölümle, ana kablonun bir gözlüğün üst yarısı şeklinde konumlandırılacağı tahmin ediliyor.

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Fotoğraflarda yer alan kablonun bir ucunda bir anakarta takılacak bir konektör bulunurken, diğer ucunda diğer parçalara kolay bağlantı için bir soket mevcut. Analistler, Apple'ın Meta Quest 2 benzeri tasarım ile kullanıcıların karşısına çıkacağını tahmin ediyor.

Apple'ın şu anda VR kulaklığını 2023'te tanıtması bekleniyor. Apple karma gerçeklik başlığı ise 2024 yılınta tanıtılacak.

Apple karma gerçeklik başlığı ile ilgili sızdırılan detaylar ise şu şekilde:

Manyetik, MagSafe benzeri bir güç kablosuyla kulaklığın kafa bandına bağlanan, bele takılan bir batarya ile gelecek. Kullanıcılar, daha uzun kullanım için pili değiştirebilecek.

Boyutunu ve ağırlığını azaltmak için alüminyum, cam ve karbon fiber kullanan bir tasarıma yer verilecek. Kameralar estetik nedenlerle büyük ölçüde gizlenecek.

Sağ tarafında, kullanıcıların sanal ve fiziksel dünya arasında hızla geçiş yapmasını sağlayan küçük, Digital Crown benzeri bir kadran kullanılacak. Apple Watch'tan farklı olarak, dokunsal geri bildirim sunmayacak.

Apple, yerleşik hoparlörleri olan Apple Watch spor kayışlarına benzer bir malzemeden tüketiciler için ve geliştiricileri hedefleyen bir tane de dahil olmak üzere farklı kafa bantları sunacak.

Gözlük kullananlar için manyetik olarak takılabilen özel reçeteli camlar kullanılabilecek.

Dahili lenslerini kullanıcının gözbebekleri mesafesine uyacak şekilde otomatik olarak ayarlayan küçük motorlar, her birey için mümkün olan en geniş görüş alanını sağlayacak.

Valve Index gibi 120 derecelik bir görüş alanı sunacak.

İkinci nesil AirPods Pro ve gelecekteki AirPods modelleriyle ultra düşük gecikmeli bağlantı için H2 çip kullanılacak.

Bir CPU, GPU ve bellek içeren bir ana SoC ve özel bir görüntü sinyali işlemcisi dahil olmak üzere iki yonga ile tanıtılacak. 5nm teknolojisi ile üretilen yongalar, kulaklığın bu yıl içinde diğer Apple yongalarına gelmesi beklenen ilerlemeleri kaçırdığını işaret ediyor.

Özel ISP, harici kameralar tarafından yakalanan bozuk görüntüleri, düşük gecikmeyle kullanıcının çevresinin aslına uygun bir video temsiline çevirebilecek Çip, SK Hynix tarafından üretilen özel yüksek bant genişliğine sahip bellek içerecek.

Mevcut iOS uygulamalarını 2B olarak çalıştırabilecek.