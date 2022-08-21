Bazı yapımlar Netflix'in reklamlı aboneliğinden muaf olabilir

Netflix, 2023 yılında hayata geçirmeyi planladığı reklamlı abonelik sistemi için çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Netflix, geçtiğimiz haftalarda reklamlı abonelik sistemi için çalışmalara başladı. Bloomberg'in haberine göre, Netflix tarafından planlanan yeni abonelik sisteminde bazı istisnalar olacak.

Netflix, Disney+ ve Amazon gibi firmalardan sonra YouTube da video akış platformu açacağını duyurdu. YouTube, Channel Store adını verdiği yeni özelliğini 2022'nin üçüncü çeyreğinde kullanıcılara sunacak. Bununla birlikte Netflix, kullanıcı kaybını önleyebilmek için hazırladığı yeni abonelik sisteminde bazı değişikliklere gitmeye karar verdi.

Bazı yapımcılar, Netflix reklamlı abonelik sistemini istemiyor

Ülkemizde Exxen'in kullanıcılara sunduğu reklamlı abonelik modeli, dünya devleri tarafından da değerlendirilmeye başlandı. Daha fazla kullanıcıya ulaşmak isteyen Netflix, yeni abonelik sistemi için kolları sıvadı.

İş ortaklarına duyuru yapan şirket, 2023 yılının başlarında yeni abonelik sistemini faaliyete geçireceğini açıkladı. Mevcut Standart planın 37,99 TL'lik fiyatından daha ucuz olacağı belirtilen yeni abonelik seçeneği, çocuk programlarında ve Netflix Original yapımlarında reklamsız olacak.

Netflix'ten ucuz abonelik isteyen kullanıcılara ters köşe!

Analistler, bazı çocuk programı yapımcılarının Netflix ile görüşme halinde olduğunu ve içeriklerinde reklam gösterilmesini istemediklerini ifade etti. Henüz kesinleşmese de Netflix'in diğer yapımcıların içeriklerinde reklam göstereceği tahmin ediliyor.

Reklamı abonelikte indirme özelliğinin kaldırılacağı biliniyor. Kullanıcılar, reklamlı aboneliği tercih ettiklerinde ne yazık ki çevrimdışı video izleyemeyecek.

Şirket, Microsoft ile reklamlı abonelik sistemi için ortak çalışma yürüttüklerini açıkladı. Microsoft, Netflix'e reklam teknolojisi ve satış konusunda destek olacak.

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