Bayraktar Akıncı, gücünü gösterdi! Yarım tonluk dev bomba testi

Baykar tarafından üretilen insansız hava araçları her gün hem sahada hem de testlerde kendini kanıtlamaya devam ediyor. Bugün de Bayraktar Akıncı, Gökçe Yeni Nesil Güdüm Kiti entegre edilen MK-83 bombasını atarak hedefini yüksek hassasiyetle vurmayı başardı.

Bayraktar Akıncı, Gökçe Yeni Nesil Güdüm Kiti ile bir ilke daha imza attı!

TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Gökçe ve Gözde güdüm kitleri artık envanterde yerini almaya başlıyor. Bugün Bayraktar Akıncı ile gerçekleştirilen bir test atışında Gökçe Yeni Nesil Güdüm Kiti entegre edilen 455 kg ağırlığındaki MK-83 bombası hedefini 12'den vurmayı başardı.

1?? Bayraktar Akıncı-B/ 20.000 feet irtifa 2?? Gökçe Yeni Nesil Güdüm Kiti ile entegre 455 kg ağırlığındaki MK-83 bombası 3?? Akıncı'nın lazeri ile kara hedefi işaretlenir 4?? Düşük sapma payıyla vurulur 5?? Bayraktar TB2 İHA an be an seyreder pic.twitter.com/OMxszJspf5 — M. Can AKA (@mcaka_17) December 22, 2022

Geçtiğimiz yıllarda bu ağırlıktaki bir mühimmat ancak F-16 ve F-4 gibi savaş uçakları tarafından atılabiliyordu. Zira her ne kadar sahada başarılı olsalar da TB2 ve Anka gibi SİHA'lar bunun ancak 10'de 1'i kadar ağırlıktaki bombaları taşıyabiliyor.

Fakat daha önce de söylediğimiz gibi Akıncı, Aksungur ve Kızılelma gibi platformlar F-16'ların birçok havadan karaya görevini üstlenecek. Bugün yapılan test atışı da bunu kanıtlar nitelikte. Zira gövde altında yeni nesil güdüm kitini kullanan 455 kg (1000lb) ağırlığındaki MK-83 bombasını taşıyan Bayraktar Akıncı, 20 bin feet yükseklikten hedefini oldukça düşük sapma payıyla vurdu.

Bayraktar Akıncı özellikleri ve mühimmatları

12.2m uzunluk, 20m kanat açıklığı, 4.1m yükseklik.

45+ bin feet (13km+) irtifa.

24 saati geçen uçuş süresi.

195 knots (361km/s) hız.

Tam otomatik uçuş kontrol ve 3 yedekli otopilot sistemi.

Yer sistemlerinden bağımsız otomatik ve hassas iniş ve kalkış.

Uydu haberleşmesi sayesinde dünyanın her yerinden kontrol.

GPS'e bağımlılığı yok. Dahili Sensör füzyonu.

Lazer güdümlü akıllı mühimmatları ve göz bebeğimiz SOM füzesini kullanabiliyor.

AESA radarı, Aselsan ortak açıklık hedefleme sistemi ve elektronik harp sistemleri.

6 tona kadar kalkış ağırlığı.

1.5 tona kadar faydalı yük.

Akıncı A – 2x 450 Hp, toplam 900 HP motor gücü

Ivchenko-Progress, AI-450C, 2 x 336 kW

Akıncı B – 2x 750 HP, toplam 1500 HP motor gücü

Pratt & Whitney Canada, PT6A-135A, 2 x 559 kW

Akıncı C – 2x 900 HP, toplam 1800 HP motor gücü

2x 900 HP yerine 2 x 222 HP TEI-PD222ST yerli motor kullanılabilir

Bayraktar Akıncı'nın kullanabileceği mühimmatlar:

Tolun minyatür bomba

MAM L/C/T

Cirit

Nüfuz Edici Bomba

L-UMTAS

Bozok

Gökdoğan

Bozdoğan

SOM-A seyir füzesi

Hassas Güdüm Kiti

Lazer Güdüm Kiti

Mark 81/82/83

Kanatlı Güdüm Kiti Mark 82

