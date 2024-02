Bayraktar Akıncı C, İlk Uçuş Testini Başarıyla Tamamladı

Baykar, bugün peş peşe önemli gelişmeleri paylaşıyor. İlk olarak yapay zeka büyük dil modeli T3 AI'LE paylaşımı yaptı. Daha sonra da Bayraktar Akıncı ailesinin en güçlü ve yeni versiyonu olan Akıncı C TİHA'nın ilk uçuş testini başarıyla tamamladığını açıkladı.

Bayraktar Akıncı C, ilk uçuş testini tamamladı!

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen bu Bayraktar Akıncı taarruzi insansız hava aracının (TİHA) yeni ve en güçlü versiyonu bugün ilk uçuşunu Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde başarıyla gerçekleştirdi.

Bayraktar #AKINCI, Yeni Gücüyle Gökyüzünde! Gök Vatan'da yüksek performans sağlayacak 2X850=1700 HP güce sahip yeni motoru ile Bayraktar #AKINCI C ilk uçuş testini başarıyla tamamladı. ?????? Yolu açık olsun! ???? Bayraktar #AKINCI is in the skies with its new power! Bayraktar… pic.twitter.com/e8oiZxhpw4 — BAYKAR (@BaykarTech) February 24, 2024

Bayraktar Akıncı serisinin üçüncü varyantı olan ve 2×850 HP (1700 HP) gücünde motorlara sahip Akıncı C, havada 1 saatten fazla havada kalarak, bu süre zarfında aerodinamik parametreler üzerindeki test adımlarını başarıyla tamamladı.

https://shiftdelete.net/turkiye-yapay-zeka-modeli-t3aile

Bayraktar Akıncı C özellikleri

45+ bin feet (13km+) irtifa.

24 saati geçen uçuş süresi.

195 knots (361km/s) hız.

12.2 m uzunluk, 20 m kanat açıklığı, 4.1 m yükseklik.

Tam otomatik uçuş kontrol ve 3 yedekli otopilot sistemi.

Yer sistemlerinden bağımsız otomatik ve hassas iniş ve kalkış.

Uydu haberleşmesi sayesinde dünyanın her yerinden kontrol.

GPS'e bağımlılığı yok. Dahili Sensör füzyonu.

Lazer güdümlü akıllı mühimmatları ve göz bebeğimiz SOM füzesini kullanabiliyor.

AESA radarı, Aselsan ortak açıklık hedefleme sistemi ve elektronik harp sistemleri.

6 tona kadar kalkış ağırlığı.

1.5 tona kadar faydalı yük.

Akıncı A – 2x 450 HP, toplam 900 HP motor gücü

Ivchenko-Progress, AI-450C, 2 x 336 kW

Akıncı B – 2x 750 HP, toplam 1500 HP motor gücü

Pratt & Whitney Canada, PT6A-135A, 2 x 559 kW

Akıncı C – 2x 850 HP, toplam 1700 HP motor gücü

Bayraktar Akıncı'nın kullanabileceği mühimmatlar:

MAM L/C/T

Cirit

Nüfuz Edici Bomba

L-UMTAS

Bozok

Gökdoğan

Bozdoğan

SOM-A seyir füzesi

Hassas Güdüm Kiti

Lazer Güdüm Kiti

Mark 81/82/83

Kanatlı Güdüm Kiti Mark 82