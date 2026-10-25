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BAÜN Rektörü Oğurlu, TEKNOFEST 2026'da üçüncü olan Karnas Takımı'nı tebrik etti

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BAÜN Rektörü Oğurlu, TEKNOFEST 2026'da üçüncü olan Karnas Takımı'nı tebrik etti
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Balıkesir Üniversitesi Karnas Takımı, TEKNOFEST 2026 Mimari ve Görsel Tasarım Yarışması Ana Sahne Tasarımları Kategorisinde üçüncülük ödülü kazandı. Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu, takımı makamında kabul ederek öğrenci ve danışmanlarını tebrik etti.

TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlenen Mimari ve Görsel Tasarım Yarışması-Ana Sahne Tasarımları Kategorisinde elde ettikleri üçüncülük ödülü dolayısıyla Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu'yu makamında ziyaret etti. TEKNOFEST 2026 projeleri ile ödül alan ekibi Rektör Yücel Oğurlu makamında kabul ederek tebrik etti.

Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri Diana Pantyushina ve Hatice Ece Kaya'dan oluşan Karnas Takımı ile danışmanları Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Ağan, TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlenen Mimari ve Görsel Tasarım Yarışması - Ana Sahne Tasarımları Kategorisinde elde ettikleri üçüncülük ödülü dolayısıyla Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu'yu makamında ziyaret etti.

BAÜN Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Yıldız ile T3 Vakfı Balıkesir İl Temsilcisi ve BAÜN Teknofest Topluluğu Akademik Danışmanı Öğr. Gör. Gökhan Tanaydın'ın da yer aldığı ziyarette Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu, elde ettikleri başarıdan dolayı öğrenciler Diana Pantyushina ve Hatice Ece Kaya ile proje danışmanları Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Ağan'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Karnas Takımı tarafından geliştirilen ana sahne tasarımında, Türk-İslam mimarisinin önemli unsurlarından mukarnas, çağdaş sahne tasarımını biçimlendiren mekansal ve modüler bir sistem olarak yeniden yorumlandı. Altı köşeli yıldız geometrisi ve baklava mukarnasından hareketle hazırlanan projede, geleneksel mimari miras; ışık, gölge, derinlik ve mekansal geçiş imkanlarıyla çağdaş bir sahne deneyimine dönüştürüldü. Kültürel bir mimari öğeyi güncel tasarım yaklaşımıyla buluşturan proje, TEKNOFEST 2026'da üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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