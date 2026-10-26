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BAÜN Milli Teknoloji Atölyesinde "Milli Güç, Güçlü Gelecek" söyleşisi

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BAÜN Milli Teknoloji Atölyesinde 'Milli Güç, Güçlü Gelecek' söyleşisi
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Cumhuriyetin 103. yıl dönümünde gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye’nin bağımsızlığında ve teknolojik gelişiminde milli gücün önemi ele alındı.

Cumhuriyetin 103. yıl dönümünde gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye'nin bağımsızlığında ve teknolojik gelişiminde milli gücün önemi ele alındı. Etkinlikte, Balıkesir Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olup Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'de (TUSAŞ) görev yaptığı sırada hain terör saldırısı sonucu şehit olan Mühendis Zahide Güçlü Ekici de anıldı.

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) ile Tübitak iş birliğiyle hayata geçirilen BAÜN Milli Teknoloji Atölyesi tarafından, Tübitak'ın "Kafede Bilim" etkinlikleri kapsamında "Milli Güç, Güçlü Gelecek" başlıklı bir söyleşi düzenlendi. Balıkesir Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi ve BAÜN Milli Teknoloji Atölyesi birim sorumlusu Doç. Dr. Alaaddin Toktaş'ın konuşmacı olarak yer aldığı etkinliğe; BAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Satıl'ın yanı sıra Milli Teknoloji Atölyesi Koordinatörü Merve Ünal, akademisyenler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katılım sağladı.

Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünde gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye'nin bağımsızlığında ve teknolojik gelişiminde milli gücün önemi ele alındı. Söyleşide savunma sanayiinin Cumhuriyet'in ilk yıllarından günümüze uzanan gelişim süreci değerlendirilirken, bu alana öncülük eden ve önemli katkılar sunan isimler de saygıyla anıldı. Ayrıca milli teknoloji alanındaki birikimin gelecek nesillere aktarılması ve gençlerin bu alandaki sorumlulukları üzerinde duruldu.

BAÜN Mezunu Şehit Zahide Güçlü Ekici de anıldı.

Etkinlikte, Balıkesir Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olup Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'de (TUSAŞ) görev yaptığı sırada hain terör saldırısı sonucu şehit olan Mühendis Zahide Güçlü Ekici de anıldı. Şehadet yıl dönümünde rahmet ve minnetle yad edilen Şehit Mühendis Ekici'nin hatırası yaşatılırken, ülkesine hizmeti ve fedakarlığı vurgulandı.

Verimli geçen program, söyleşinin ardından Balıkesir Üniversitesi Milli Teknoloji Atölyesi'ne gerçekleştirilen ziyaretle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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