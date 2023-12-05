Barbie Filmi Dijital Platformlarda Yayınlanacak

Yaz aylarında rekorlar kıran Barbie filmi, yıl bitmeden dijital platformlara gelmeye hazırlanıyor. Warner Bros. tarafından dağıtımı yapılan film, 15 Aralık'ta HBO Max'te yayınlanacak. Ülkemizde hangi platformdan yayınlanacağı ise henüz belirsiz.

Yaz aylarında rekorlar kırmayı başaran Barbie filmi, yıl bitmeden dijital platformlara gelmeye hazırlanıyor. İlk olarak 21 Temmuz'da gösterime giren romantik komedi yapımı, 2023'ün en çok kazanan filmi olmayı başardı. Peki Barbie hangi platformda yayınlanacak?

Barbie 15 Aralık'ta HBO Max'te yayınlanacak

Gişe rekorları kıran Barbie 15 Aralık'ta HBO Max'te dijital dünyaya adım atacak. Warner Bros. tarafından dağıtımı yapılan film, şirketin kendi dijital platformunda yayınlanmış olacak. Ancak HBO Max'in Türkiye'de yayında olmadığını belirtelim.

Filmin ülkemizde hangi platformdan yayınlanacağı şimdilik belirsiz. Netflix ve BluTv'nin daha önce bazı HBO Max yapımlarının haklarını aldığını biliyoruz. Ancak Barbie filmi için duyurulmuş bir karar bulunmuyor.

1231231

Sinemada gösterime giren yapımdan bazı farklılıklar içereceği bildirildi. Bunların başında erişilebilirlik açısından önemli hizmetler sunulacak. Filmin, sinema gösteriminden farklı olarak, Amerikan İşaret Dili seçeneğine sahip olacağı aktarıldı.

Barbie rolünde Margot Robbie ve Ken rolünde Ryan Gosling'in olduğu romantik komedi yapımı, Temmuz ayında vizyona girdi. Dünya çapında 1,4 milyar doların üzerinde hasılat elde eden Barbie, 2023'ün en çok kazanan yapan filmi oldu.

Greta Gerwig'in Noah Baumbach ile birlikte yazdığı ve yönettiği Barbie, ikonik oyuncak bebeğe modern bir yorum getiriyor. Mükemmel dünyasını terk eden Margot Robbie, gerçek dünyada yaşamanın ne kadar zor olduğunu fark ediyor. Filmin oyuncu kadrosunda America Ferrera, Kate McKinnon, Michael Cera ve Simu Liu bulunuyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.