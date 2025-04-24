Bakan Uraloğlu, tepkilerin odağındaki GSM operatörleriyle masaya oturuyor

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Türkiye'nin Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası" projesi kapsamında düzenlenecek tanıtım etkinliğine katıldı.

"15 DAKİKA CİDDİ AKSAMALAR OLDU"

Dün İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik depreme ve sonrasında yaşanan artçılara değinen Uraloğlu, "İletişim noktasında insanların ilk andaki kendi durumlarını yakınlarına bildirmek, yakınlarından bilgi almak noktasında ciddi bir yüklenme oldu. Bu da normal ses üzerinden yapılması yönelimi oldu. İnternet tabanlı, Whatsapp, BİP, Facetime gibi uygulamalarda sorun yaşanmadı. Ama ilk 15 dakikada ciddi aksamalar olduğunu tespit ettik" dedi.

"BUGÜN MASAYA OTURUP GEREĞİNİ YAPACAĞIZ"

Sözlerinin devamında bugün GSM operatör şirketleriyle masaya oturacaklarını belirten Bakan Uraloğlu, şöyle devam etti: "3 operatörle sürekli iletişim halinde olduk ve normale döndürdük. Bu bizim açımızdan tecrübe oldu. Bunu yaşamamak adına neler yapmalıyız adına masaya oturacağız. Olması gerektiği halde olmayan eksiklikler halinde gereğini yapacağız" ifadelerini kullandı.

UÇAK BİLETLERİNDEKİ FİYAT TARTIŞMALARI

Son olarak bazı havayolu firmalarının depremden sonra bilet fiyatlarında artışa gitmesine değinen Bakan Uraloğlu, "Şu anda Türkiye'de bir tavan uygulaması var. Business yolcuların haricinde, kimse tavan fiyattan bilet satamaz. 4800 TL'dir o tavan da. 2860 ve 4800. Depremin ilk anından sonra İstanbul'dan çıkış refleksini gördük. Havayoluna talep olunca bir anda her şeyi ölçemeyebiliyorsunuz. THY ve Pegasus 1750 TL'ye düşürdü. Bu tür şeyleri gerektiğinde de bedava yapacağız. Tavan fiyatları asla geçmedi, bunu söylemek istiyorum. Tavan fiyat aşılmadı arkadaşlar. 4850 TL diye hatırlıyorum. Bunun aşıldığıyla ilgili bilgi varsa onu bildirin gereğini yapalım" şeklinde konuştu.