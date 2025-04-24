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Bakan Uraloğlu, tepkilerin odağındaki GSM operatörleriyle masaya oturuyor

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İstanbul'da dün meydana gelen 6.2'lik depremin ardından tepkilerin odağı haline gelen GSM operatörlerinin yöneticileri ile bir araya geleceklerini ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bu bizim açımızdan tecrübe oldu. Bunu yaşamamak adına neler yapmalıyız adına masaya oturacağız. Olması gerektiği halde olmayan eksiklikler halinde gereğini yapacağız" ifadelerini kullandı.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Türkiye'nin Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası" projesi kapsamında düzenlenecek tanıtım etkinliğine katıldı.

"15 DAKİKA CİDDİ AKSAMALAR OLDU"

Dün İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik depreme ve sonrasında yaşanan artçılara değinen Uraloğlu, "İletişim noktasında insanların ilk andaki kendi durumlarını yakınlarına bildirmek, yakınlarından bilgi almak noktasında ciddi bir yüklenme oldu. Bu da normal ses üzerinden yapılması yönelimi oldu. İnternet tabanlı, Whatsapp, BİP, Facetime gibi uygulamalarda sorun yaşanmadı. Ama ilk 15 dakikada ciddi aksamalar olduğunu tespit ettik" dedi.

"BUGÜN MASAYA OTURUP GEREĞİNİ YAPACAĞIZ"

Sözlerinin devamında bugün GSM operatör şirketleriyle masaya oturacaklarını belirten Bakan Uraloğlu, şöyle devam etti: "3 operatörle sürekli iletişim halinde olduk ve normale döndürdük. Bu bizim açımızdan tecrübe oldu. Bunu yaşamamak adına neler yapmalıyız adına masaya oturacağız. Olması gerektiği halde olmayan eksiklikler halinde gereğini yapacağız" ifadelerini kullandı.

UÇAK BİLETLERİNDEKİ FİYAT TARTIŞMALARI

Son olarak bazı havayolu firmalarının depremden sonra bilet fiyatlarında artışa gitmesine değinen Bakan Uraloğlu, "Şu anda Türkiye'de bir tavan uygulaması var. Business yolcuların haricinde, kimse tavan fiyattan bilet satamaz. 4800 TL'dir o tavan da. 2860 ve 4800. Depremin ilk anından sonra İstanbul'dan çıkış refleksini gördük. Havayoluna talep olunca bir anda her şeyi ölçemeyebiliyorsunuz. THY ve Pegasus 1750 TL'ye düşürdü. Bu tür şeyleri gerektiğinde de bedava yapacağız. Tavan fiyatları asla geçmedi, bunu söylemek istiyorum. Tavan fiyat aşılmadı arkadaşlar. 4850 TL diye hatırlıyorum. Bunun aşıldığıyla ilgili bilgi varsa onu bildirin gereğini yapalım" şeklinde konuştu.

Bakan Uraloğlu, tepkilerin odağındaki GSM operatörleriyle masaya oturuyor
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Teknoloji
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıOğuz :

Suriyeye internet desteği sağlamayı düşünene kadar kendi vatandaşının haberleşmesini sağla. Ayranı yok içmeye.....

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Kentsel dönüşüm konusu beleidyelerin insişyatifinden alınmalı. Seçim de vaat olarak kullanıp sonra unutuyorlar bu belediyeler. Ekrem İmamoğlunun İstanbul için kentsel dönüşüm depreme dayanıklı evler konusunda seçim önsesi ve seçim sonrası açıklamalArını bi dinleyin ne demek istediğimi anlayacaksınız.

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Haber Yorumlarıxdysmbhg4g:

yaaa otursan ne olur. ya oatron onlar. para onlarda. gereksiz şowww. boşşşş oyunlarr yazıkkk

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

hazır bir araya gelmişken tarifelere biraz daha zam yapın deprem oldu size minicik şirin pembe pancurlu sıcacık yuvanızı yapacağız dersiniz

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Haber YorumlarıYusuf yusuf:

Fiyatları cazip hale getirecek ve tavan fiyat sınırı ile artık kulanımı zaruri hale gelmiş bu operatörlerin meydanı boş bulmuşluğuna ancak ve ancak devlet kanunları çözüm olur. Cumhur ittifakı olarak vatandaşın yararına bişeye el kaldırmayı unuttunuz. Elektrik zammı geri alınsın faturalardan trt payı kaldırılsın akaryakıt fiyatlarına el atın operatörlere özel okullara ve birçok örneği var ötv kdv ile 1 liralık aracı 2 katı para ödüyoruz. Bu vergiler sigorta primleri artık canımıza tak ettirdi.

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Haber YorumlarıSedat Kaya:

GSM ile yeni mı oturuyorlarmıs eksıklıklerı gıdermek ıcın tamamen mılletın gazını almak ıcın soylemıs yoksa konusma bıle yapmayacak 6 şubatta da aynı şeyleri soylemedıler mı ???

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Haber YorumlarıJon snow:

Sanki ilk defa oluyor ya deprem .Hatay depremi ders olmadı mı kardeşim

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Haber YorumlarıFatih Gok:

Evet önlem alırsınız, Yazarsınız cezayı, Hazineye gelir olur, Ama teknik yonden hiçbir yaptırım olmaz, bir sonrakinde yine aynı sonuc. Sen önlemi Bakan oldugundan beri almadıysan bu saatten sonra zaten hic alma. Bir gitmediniz bu milletin üstüne karabasan gibi çöktünüz.

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Haber YorumlarıBARBAROS:

Ne yapacaklarını konuşacaklarmış ben söyleyim. Herkes adam gibi işini yapsın. Başka bişeye gerek yok

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