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Bakan Kacır, Alper Gezeravcı uzaya fırlatıldığı an böyle tepki verdi: Vuh, gitti adam

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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu AX-3 misyonunun yer aldığı Dragon uzay aracının kapsülü TSİ 00.49'ta uzaya fırlatıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın o anlarda verdiği "Vuhhh, gitti adam" tepkisi tarihi ana damga vurdu.

Türkiye'nin nefeslerini tutup beklediği tarihi an sonunda gerçekleşti. İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu AX-3 misyonunun uzay yolculuğu başladı. Gezeravcı'nın uzaya fırlatıldığı anlarda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın verdiği "Vuh gitti adam" tepkisi ise sosyal medyada gündem oldu.

KAPSÜL BAŞARIYLA FIRLATILDI

Dragon uzay aracı kapsülü TSİ 00.49'ta Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı. Fırlatma birinci aşama iticisi Falcon 9 roketinin beşinci, Dragon kapsülünün üçüncü uçuşu oldu.

UZAYA ÇIKAN İLK TÜRK ASTRONOT

Resmen astronot olarak tarihe geçen Gezeravcı, 100 kilometrelik uzay sınırını aştı. Falcon 9, Dragon uzay aracını fırlattıktan sonra dünyaya geri döndü.

Bakan Kacır'dan Alper Gezeravcı'nın uzaya fırlatılmasına ilginç tepki: Vuh, gitti adam

36 SAAT SONRA UZAY İSTASYONUNA VARACAK

Uzaya çıkan ilk Türk astronot olarak tarihe geçen Gezeravcı'nın yolculuğu 36 saat sürecek, uzay istasyonuna 20 Ocak Cumartesi günü saat 13.15'te ulaşacak.

TEKNOLOJİ BAKANI KACIRDAN İLGİNÇ TEPKİ

Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzaya fırlatılmasına verdiği tepki de sosyal medyada gündem oldu.

Bakan Kacır'dan Alper Gezeravcı'nın uzaya fırlatılmasına ilginç tepki: Vuh, gitti adam

"VUH GİTTİ ADAM"

İnternete düşen görüntülerde Bakan Kacır'ın Gezeravcı'nın bulunduğu kapsülün gönderilmesi sırasında "Vuhh, gitti adam" diyerek gülümsediği anlar yer aldı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Teknoloji

Mehmet Fatih Kacır Alper Gezeravcı Teknoloji Güncel Haberler

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Yorumlar (21)

hüseyin akgül:

gurur verici bir olayda içinden geldiği gibi tepki veren bir bakan , yapılan güzel işlerde verilen tepkiler böyle doğal olur zaten

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Oguz Dogan:

Hangi güzel iş...

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Firat Ozgur:

Başkasının şeyini kullanarak gerdeğe girmek gurur verici tabi ????

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GERÇEKÇİ...!!!!!:

Firat Ozgur: herkesi kendinle karıştırma yeğen, TÜRK OĞLU TÜRK bu durumdan sadece gurur duyar, sen gibi başkalarının tasması ile gezmez

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sade vatandaş:

doğru böylece halkın vergileri gurur verici şekilde uzaya, arş-ı aleme çıkmış oldu ne kadar öğünsek, gurur duysak azdır

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Aysegulll:

Vuuuuuuhh İstikbal göklerdedir :))) çok iyi olmuş yaaaa,gurur duyduk Rabbim kendi uzay aracımızada binmeyi nasip etsin

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Selim Güler:

Siz heykel dikmekle mesgulken biz Aya gidiyorum ha böyle

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Ayhan:

Ula aya gitmedi uzaya gitti 350 km uzaklaştı dünyadan . Aya gidevilmek için yaklaşık 370.000 km gitmek lazım . Ama cahillik böyle birşey sen boyke mutlusun böyle devam et

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ekrem celebi :

Parayi veren herkes gidebilir yalniz bu turk astronot devletin parasiykan gosteriş icin gonderildi 2 gun sonra donecek ne anladin 2 gunde ne tur bilgi edindi sadece ayaklarin yerden kesildi iyide reklam oldu akp icin.ama yemezler secimde gorusecegiz emekliller dersini verecek emeklinin parasiylan uzaya gidecek kisinin parasini odemek neymis görüşeceğiz

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Aysegulll:

:)))

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