Bakan Kacır, Alper Gezeravcı uzaya fırlatıldığı an böyle tepki verdi: Vuh, gitti adam

Türkiye'nin nefeslerini tutup beklediği tarihi an sonunda gerçekleşti. İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu AX-3 misyonunun uzay yolculuğu başladı. Gezeravcı'nın uzaya fırlatıldığı anlarda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın verdiği "Vuh gitti adam" tepkisi ise sosyal medyada gündem oldu.

KAPSÜL BAŞARIYLA FIRLATILDI

Dragon uzay aracı kapsülü TSİ 00.49'ta Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı. Fırlatma birinci aşama iticisi Falcon 9 roketinin beşinci, Dragon kapsülünün üçüncü uçuşu oldu.

UZAYA ÇIKAN İLK TÜRK ASTRONOT

Resmen astronot olarak tarihe geçen Gezeravcı, 100 kilometrelik uzay sınırını aştı. Falcon 9, Dragon uzay aracını fırlattıktan sonra dünyaya geri döndü.

36 SAAT SONRA UZAY İSTASYONUNA VARACAK

Uzaya çıkan ilk Türk astronot olarak tarihe geçen Gezeravcı'nın yolculuğu 36 saat sürecek, uzay istasyonuna 20 Ocak Cumartesi günü saat 13.15'te ulaşacak.

TEKNOLOJİ BAKANI KACIRDAN İLGİNÇ TEPKİ

Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzaya fırlatılmasına verdiği tepki de sosyal medyada gündem oldu.

"VUH GİTTİ ADAM"

İnternete düşen görüntülerde Bakan Kacır'ın Gezeravcı'nın bulunduğu kapsülün gönderilmesi sırasında "Vuhh, gitti adam" diyerek gülümsediği anlar yer aldı.