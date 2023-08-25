Babasının sesini ilk kez duyan bebek büyük bir korku yaşadı

Kuzey Carolina'da yaşayan küçük Nellie Rosales, mikroti ve atrezi nedeniyle bir kulağı tamamen sağırken, diğer kulağı sadece daha sessiz sesleri duyabiliyordu. 'Bone anchored hearing solution' adlı bir işitme cihazı takıldığında ve ilk kez babası Jacob'un sesini net bir şekilde duyduğunda çekilen video, büyük bir ilgi gördü.

Kuzey Carolina'nın Fayetteville şehrinden küçük Nellie Rosales, mikroti ve atrezi nedeniyle bir kulağı tamamen sağır, diğer kulağı ise çok az derecede duyuyordu.

'Bone anchored hearing solution' adlı bir işitme cihazı takıldığında ve ilk kez babası Jacob'un sesini net bir şekilde duyan11 aylık olan Nellie'nin yaşadığı korkuyu gösteren video kısa süre içinde içinde viral oldu.

Doktorlar tarafından takılan cihaz, hastaların kafataslarından gelen titreşimleri kullanarak ses iletmeyi sağlıyor ve kulak kanalını ulaşmasınaolanak tanıyor.

28 yaşındaki baba Jacob Rosales şunları söyledi: 'İşitme cihazı olmadan önce zordu. Onunla konuştuğumda her seferinde başını çevirirdi böylece beni duyabilirdi.'

'İlk kez beni duyduğunu görmek nefesimi kesdi.

Baba Jacob' kızının cihaza bir kaç gün içinde alıştığını söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri ordusunda görevli olan Jacob ve 27 yaşındaki eşi Sharon Hernandez, normalde altı bin olan cihazı ordu sayesinde sahip oldukları sigorta sayesinde ücretsiz alabildikleri için orduya minnettar olduklarını söyledi.