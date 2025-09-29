Ay'a nükleer köy! Tarih de verildi

Avustralya'nın Sidney kentinde düzenlenen Uluslararası Uzay Kongresi'nde konuşan NASA Başkanı Sean Duffy, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

NASA: AY'A NÜKLEER KÖY YAPACAĞIZ

ABD'nin uzay stratejisi başarıya ulaşması halinde önümüzdeki 10 yıl içinde Ay'da nükleer enerjiyle yaşamın sürdüğü bir "köy" kurulacağını açıkladı.

Duffy, ABD, Çin, Japonya, Hindistan, Avrupa ve Kanada uzay ajanslarının yöneticileriyle birlikte düzenlenen oturumda konuştu. Rusya'nın liste dışında olması dikkat çekerken, NASA Başkanı "Uzaya barış için geliyoruz. İnsanların topraklarını almak gibi bir işimiz olmadı" sözleriyle dolaylı bir göndermede bulundu.

"MARS'A İNSAN GÖNDERMEYE DE ÇOK YAKLAŞACAĞIZ"

NASA'nın önümüzdeki 10 yıldaki hedeflerini anlatan Duffy, "Ay'da yalnızca bir ileri üs değil, nükleer enerjiyle çalışan bir köy olacak. Ayrıca Mars'a insan göndermeye de çok yaklaşacağız" dedi.

Bu yılki kongrenin teması "Sürdürülebilir Uzay: Dayanıklı Dünya" olarak belirlendi. Duffy, NASA'nın sorumluluğunun uzayda insan yaşamını sürdürülebilir kılmak olduğunu vurgularken, diğer ajans başkanları daha çok Dünya odaklı mesajlar verdi.