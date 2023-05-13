Avukat Mehmet Emin Şahin, gençleri bilişim dolandırıcılığına karşı uyardı

Denizlili Avukat Mehmet Emin Şahin, gençleri internet sitelerinde açılan sahte hesaplar yoluyla yapılan bilişim dolandırıcılığına karşı uyardı. Şahin, Denizli'de bu vakalarda aşırı bir artış olduğunu belirterek, "Tüm vatandaşlarımızın özellikle de gençlerimizin banka hesaplarını tanımadıkları kişilere kullandırmamalarını, bu tarz dolandırıcılıklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

Denizli'de yaşayan Avukat Mehmet Emin Şahin, bilişim dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı. Şahin, şunları söyledi:

"BÜYÜK MAĞDURİYETLERİN ORTAYA ÇIKTIĞINI GÖRÜYORUZ"

"Son dönemlerde nitelikli dolandırıcılık suçuyla ilgili şikayetlerde gözle görülür bir artış olduğunu tespit ettik. Dolandırıcılar çeşitli internet sitelerinde sahte hesaplar üzerinden tarım aleti, konteyner ev, motor vb. ilanlar paylaşarak 3. kişilere ait banka hesapları aracılığıyla para topluyorlar ancak gün sonunda telefonlara çıkmıyor sahte hesaplarını kapatıp ortadan kayboluyorlar. Dolandırıcılar, sahte ilanlar üzerinden aldattıkları mağdurların paralarının yine konudan habersiz üçüncü kişilere ait banka hesaplarına gönderilmesini sağlayarak bu kişilerin banka hesaplarını dolandırıcılık eyleminden elde ettikleri paraları aklamak için kullanıyor ve bunun neticesinde büyük mağduriyetlerin ortaya çıktığını görüyoruz.

"YANINIZA YAKLAŞARAK SAMİMİYET KURMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Genellikle bir kafede veya başka bir sosyal ortamda arkadaşlarınızla vakit geçirirken yeni tanıştığınız bir kişi size arkadaşça yaklaşıp samimiyet kurmaya çalışıyor, ilerleyen süreçte e-ticaretle uğraştığını ancak banka borçları sebebiyle kendi banka hesaplarına bloke konulduğunu gönderilecek olan parayı sizin hesabınıza göndermeyi ve çekip kendisine vermenizi teklif ediyor olabilir. Siz de hesabınıza gelen parayı çekip bu kişiye teslim etmenizin bir sakıncası olmayacağını düşünerek hesap bilgilerinizi paylaştıktan sonra gelen parayı bizzat çekip teslim etmiş olabilirsiniz. Bu tarz bir örnekte yeni tanıştığınız bir kimsenin küçük bir ricasını yerine getirdiğinizi düşünürken hesabınıza gelen paranın yasa dışı bahisten veya dolandırıcılık eyleminden elde edilmiş bir para olması kuvvetle muhtemeldir. Böyle bir durumda nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla hakkınızda üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası istemiyle soruşturma yürütülebilir, banka hesabınızın suç işlenmesi amacıyla kullanılmasına müsaade etmeniz sebebiyle suçun işlenmesine araç sağladığınızdan bahisle suçun müşterek faili olarak yargılanıp ceza alabilirsiniz.

"DOLANDIRICILIK VAKALARINDA HUKUKİ DESTEK ÖNEMLİ"

Tüm vatandaşlarımızın özellikle de gençlerimizin banka hesaplarını tanımadıkları kişilere kullandırmamalarını ve bu hususta dikkatli ve tedbirli olmalarını tavsiye ediyoruz. Eğer ki böyle bir dolandırıcılık olayından dolayı mağdur olmuşlarsa da gerçek failin ortaya çıkarılması için mutlaka hukuki bir destek almaları faydalı olacaktır. Aksi takdirde çok ciddi cezai müeyyideler ile karşı karşıya kalabilir, büyük mağduriyetler ortaya çıkması kuvvetle muhtemeldir. Denizli özelinde konuşacak olursak her hafta muhtemelen bu TCK 158/1F'de düzenleniyor. Banka bilişim suçlarına aracı kullanma suretiyle nitelikli dolandırıcılık eylemi. Ben gittiğimde emniyetteki arkadaşlarla da görüştüğümde bu olayların aşırı bir artış gösterdiğini söylüyorlar. Günlük 10-15 arasında sıradan bir mahalle karakolunda bu suçla alakalı ifade aldıklarını dile getiriyorlar. Bunu genele yayacak olursak Denizli özelinde günde 100-150 arası sadece bu suçlamayla alakalı kolluk ifade alıyor."