Avrupa Uzay Ajansı'nın Öklid Teleskopu Uzaya Fırlatıldı

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından geliştirilen Öklid teleskopu, evrenin büyük bir bölümünü kapladığına inanılan karanlık maddeyi ve karanlık enerjiyi araştırmak amacıyla SpaceX tarafından uzaya fırlatıldı. Teleskop, evrenin temel yapıtaşlarını inceleyerek evrenin yapısını anlamaya çalışacak.

Evrenin büyük bir bölümünü kapladığına inanılan ancak doğrudan tespit edilemeyen karanlık maddeyi ve karanlık enerjiyi araştıracak olan ESA'nın geliştirdiği Öklid teleskopu, dün ABD'nin Florida eyaletinden özel uzay taşımacılığı yapan SpaceX roketiyle uzaya fırlatıldı. ESA, Öklid programı kapsamında evrenin temel yapıtaşları olduğu belirtilen bu iki gizemli bileşeni araştırarak evrenin neyden yapıldığını öğrenmeye çalışacak.