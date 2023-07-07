Atatürk Üniversitesi öğrencileri 'Yapay Zeka Destekli Sürücü Uyarı Sistemi' geliştirdi

Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği son sınıf öğrencileri, tabela kaynaklı kazaları önlemek amacıyla 'Yapay Zeka Destekli Yeni Nesil Sürücü Uyarı Sistemi' projesini geliştirdi. Sistem, sürüş sırasında 20 metreye kadar olan hız, kasisli yol veya yaya geçidi gibi tüm uyarı levhalarını tanıyarak sürücüyü uyarıyor.

ERZURUM'da, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği son sınıf öğrencileri Hira Beril Küçük ile Oğuz Can Özdemir, yollarda tabela kaynaklı kazaları önlemek amacıyla 'Yapay Zeka Destekli Yeni Nesil Sürücü Uyarı Sistemi' projesini geliştirdi. Araca yerleştirilen hayalet ekranla, sürüş sırasında 20 metreye kadar olan hız, kasisli yol veya yaya geçidi gibi tüm uyarı levhalarını tanıyan sistem, sürücüyü de anlık olarak uyarıyor.

Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği son sınıf öğrencileri Hira Beril Küçük ile Oğuz Can Özdemir, Dr. Öğretim Üyesi Deniz Dal danışmanlığında, yol kenarlarındaki tabelalardan kaynaklanan kazaları önlemek için 'Yapay Zeka Destekli Yeni Nesil Sürücü Uyarı Sistemi' projesini geliştirdi. Araç içine entegre edilen kamerayla yaklaşık 20 metreye kadar uzaklıktaki levhaların anlık görüntüsünü alan sistem, hız bilgisiyle ön konsola monte edilen göstergeye iletiyor. Gösterge ekranına gelen görüntü, ön cama yerleştirilen hayalet ekrana yansıtılıp anlık görsel uyarıya dönüştürülüyor. Geliştirdikleri sistemi bir araçta test eden Küçük ve Özdemir, projelerine sesle uyarı modülünü de ekleyip yol kenarlarında yer alan ve dikkatten kaçan tabelalardan kaynaklı kazaların önlenmesini hedefliyor.