Asus ROG Phone 8 için çalışmalar sürüyor

Teknolojinin her alanında ürettiği ürünlerle önemli bir kullanıcı kitlesi yakalayan Asus, rekabetin üst düzeyde olduğu akıllı telefon dünyasında ROG Phone ismindeki modelleriyle kendine yer buluyor. Bu bağlamda amiral gemisi donanıma sahip ROG Phone 8 için çalışmalarını sürdürüyor.

ROG Phone 8, 2024'ün başlarında sahne alabilir

Asus, ROG Phone 7 modelini geçtiğimiz nisan ayında piyasaya sürdü. Akıllı telefon üreticilerinin bir yıl arayla amiral gemisi telefonlarını piyasaya sürmesi artık bir gelenek haline geldi. Ancak ortaya çıkan bir detaya göre Asus, bu kuralın biraz dışına çıkacak gibi görünüyor.

Abhishek Yadav isimli bir kaynak, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda ROG Phone 8 tanıtım görseli olduğunu iddia ettiği bir fotoğraf sızdırdı. Kaynağa göre görselin şimdiden hazır olması demek cihazın en fazla 3-4 ay içinde sahne alacağı anlamını tanışıyor.

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Öte yandan ROG Phone 8 tanıtım görselinin bize aktardığı tek bilgi bu değil. Görselde serinin işlemcisinin geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 3'ü olacağı aktarılıyor. Ek olarak görselde Republic of Gamers logosuna da yer verilmiş. Seri hakkında daha fazla bilgiye henüz sahip değiliz. Ancak izlenim açısından bir önceki serinin en güçlü oyuncusuna bir göz atalım;

Asus ROG Phone 7 Ultimate özellikleri