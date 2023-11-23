Asus, yeni ekran kartı ROG Matrix RTX 4090 modelini Türkiye'de satışa sunarak oyun dünyasında yeni bir dönemi başlatıyor. Bu özel ekran kartı, kutudan 2700 MHz artırılmış saat hızı ile çıkarak en hızlı RTX 4090 modellerinden biri olarak öne çıkıyor.

Asus, yeni ekran kartı ROG Matrix RTX 4090 modelini Türkiye'de satışa sunarak oyun dünyasında yeni bir dönemi başlatıyor. Bu özel ekran kartı, kutudan 2700 MHz artırılmış saat hızı ile çıkarak en hızlı RTX 4090 modellerinden biri olarak öne çıkıyor.

Asus ROG Matrix RTX 4090 Türkiye'de satışa çıktı!

Asus ROG Matrix RTX 4090, sıvı metal bileşik kullanarak GPU üzerinde mümkün olan en düşük sıcaklıkları ve gürültü seviyelerini sağlıyor. Önceki modellere göre daha büyük soğuk plaka, güçlü bir pompa, 360 mm radyatör ve papatya dizilimi şeklinde kullanılabilen manyetik fanlar, ısı dağıtımını daha verimli hale getiriyor.

Bu ekran kartı, NVIDIA GeForce RTX 4090'ın gücünü üçüncü nesil RT çekirdekleri, dördüncü nesil Tensor çekirdekleri ve DLSS 3 kare oluşturma teknolojisi ile birleştirerek oyun performansını zirveye taşıyor. Cihaz, artırılmış 2700 MHz saat hızı ile piyasadaki tüm RTX 4090'lar arasında en yüksek performansı sunuyor.

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ROG Matrix RTX 4090, yalnızca donanım açısından değil, aynı zamanda özel GPU Tweak III yazılım özellikleri ile de dikkat çekiyor. Termal Harita, Güç Algılayıcı ve Kullanım Geçmişi gibi özellikler, kullanıcılara ekran kartlarının detaylı performansını izleme ve özelleştirme imkanı sağlıyor.

Teknik özellikler:

CUDA çekirdekleri: 16384

Hız aşırtma modu artırılmış saat hızı: 2700 MHz

Varsayılan mod artırılmış saat hızı: 2670 MHz

24 GB GDDR6X

PCIe Arayüzü: 4.0

2 x Yerleşik HDMI 2.1

3 x Yerleşik DisplayPort 1.4a

Bu ekran kartı, Asus'un yüksek kaliteli bileşenleri ve özel tasarımıyla oyunseverlere üst seviye bir deneyim sunuyor. Ayrıca şuan için sınırlı sayıda mağazada 139 bin 999 TL fiyat etiketiyle satıldığını belirtelim.