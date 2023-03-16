Astronotlar Ay yürüyüşünde bu kıyafetleri giyecekler!

Nasa, Artemis görevleri ile birlikte Ay'a dönüş için hazırlıklarını yapmaya başladı. Görevin ilk aşaması tamamlanırken, artık ikinci aşama için kollar sıvanmış durumda. İnsansız olarak yapılacak ikinci görevlerin ardından sonra ise Artemis III görevi ile birlikte Ay'a yeniden insan gönderilecek. Bu hedef doğrultusunda NASA, astronotların Ay'da giymesi için tasarlanan yeni kıyafetleri gözler önüne serdi.

NASA yeni astronot kıyafetlerini tanıttı

NASA ve Axiom Space tarafından tasarlanan yeni astronot kıyafetleri tanıtıldı. Farklı vücut yapılarına sahip insanlar tarafından giyilebilecek şekilde tasarlanan yeni uzay kıyafteleri, aynı zamanda öncekilere kıyasla çok daha dayanıklı olmasıyla da öne çıkıyor.

Tanıtılan uzay kıyafetlerinde ilk dikkat çeken şey ise rengi oluyor. Yeni uzay kıyafetleri sahip olduğu siyah, mavi ve turuncu renkleri ile karşımıza çıkıyor. Ancak bunların sadece birer prototip olduğunu hatırlatalım. Kıyafetin son versiyonu muhtemelen tamamen beyaz renge sahip olacaktır.

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NASA ve Axiom Space tarafından tasarlanan yeni uzay kıyafetleri özellikle astronotlara sağladığı koruma ile dikkat çekiyor. Yeni tasarımın Ay'ın gölgelerinde meydana gelen aşırı soğuklarla bile rahatça başa çıkabileceği belirtiliyor. Bunun yanı sıra yeni uzay kıyafeti sahip olduğu ışıklar ve HD kamerayla da astronotların işini kolaylaştıracak.

2025 yılının aralık ayında yapılması planlanan uçuş ile birlikte insanlık bir kez daha Ay'a dönmeye hazırlanıyor. Apollo 17'nin 1972'deki ziyaretinden sonra ilk kez insanlı bir Ay görevi gerçekleştirilecek. Artemis III görevi kapsamında ilk kadın ve ilk siyahi astronot Ay'a ayak basmış olacak.

NASA, Ay'a dönüş çalışmalarını hızla devam ettirirken astronot kıyafetlerinin tanıtılması ile heyecan bir kat daha artmış durumda. Peki siz yeni tanıtılan uzay kıyafetleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.