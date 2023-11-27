Steam'in dolar kuruna geçiş yapmasıyla geliştiriciler tarafından yapılan kampanyaların takibi kritik hale geldi. Ubisoft, Assassin's Creed Syndicate'i ücretsiz olarak sunarak oyuncuları sevindirdi.

Steam'in 20 Kasım tarihinde dolar kuruna geçiş yapmasıyla geliştiriciler tarafından yapılan kampanyaların takibi çok daha kritik hale geldi. Bu sayede sevdiğimiz oyunları düşük fiyatlara veya ücretsiz olarak edinip kütüphanemizi genişletme imkanına sahip oluyoruz. Kısa süre önce konu ile ilgili Ubisoft'tan oyuncuları sevindirecek bir hamle geldi. Sevilen Assassin's Creed oyunu ücretsiz oldu.

Assassin's Creed Syndicate Ubisoft'ta ücretsiz oldu

2015 yılında çıkış yapan ve oyunculardan fazlasıyla olumlu geri dönüşler almayı başaran Assassin's Creed Syndicate Ubisoft uygulamasında ücretsiz oldu. Oyuncuların 6 Aralık TSİ 16: 00'a kadar oyunu kütüphanelerine ekleyebileceklerini ve diledikleri zaman oynayabileceklerini belirtelim.

"Ubisoft Assassin's Creed Syndicate oyununu sunmaktan mutluluk duyar. Bedava oyunu 27 Kasım saat 16: 00 ila 6 Aralık saat 16: 00 tarihleri arasında alabilir ve istediğiniz zaman oynayabilirsiniz!"

Steam üzerinden oynayabileceğiniz en iyi ücretsiz oyunlar!

Assassin's Creed Syndicate'i kütüphanenize eklemek için Ubisoft'un sayfasına giderek, "Ubisoft Connect PC"ye tıklayın, oturum açın ve işlem tamamdır. Daha sonra yapmanız gereken tek şey Assassin's Creed Syndicate'i kütüphanenize eklemek olacak.

Assassin's Creed Syndicate sistem gereksinimleri

MİNİMUM:

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i5 2400s @ 2.5 GHz / AMD FX 6350 @ 3.9 GHz

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon R9 270

Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartları

ÖNERİLEN:

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i7 3770 @ 3.5 GHz / AMD FX 8350 @ 4.0 GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 (4GB) veya daha yenisi GTX 970 (4 GB) / AMD Radeon R9 280X (3 GB VRAM) veya daha iyisi

Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartları

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