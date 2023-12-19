ASRock, Intel Core Ultra Meteor Lake işlemcilerini kullanan yeni NUC Mini PC serisini piyasaya sürdü. Bu modeller, ASRock'un AMD Ryzen 8040 APU'larını kullanan 4×4 Mini PC'lerini tanıtmasından birkaç gün sonra geldi. İşte detaylar…

Yeni ASRock NUC mini PC'leri Intel Meteor Lake işlemcisi ile geliyor!

Yeni Mini PC'ler, iki farklı modelle sunuluyor: standart NUC Ultra 100 BOX ve daha ince NUCS Ultra 100 BOX serisi. Her iki model de 16 çekirdeğe ve 22 iş parçacığına kadar çıkabilen Intel'in en yeni Core Ultra Meteor Lake CPU'larını kullanıyor.

NUCS BOX-155H/125H ve NUC BOX-155H/125H olmak üzere dört model yer alıyor. İsimlendirme, bunların sırasıyla Intel Core Ultra 7 155H ve Core Ultra 5 125H CPU'larına dayandığını açıkça ortaya koyuyor. Diğer teknik özellikler arasında DDR5-5600 hızlarına ve 96 GB'a kadar SO-DIMM modülü desteği, toplam üç M.2 yuvası (iki Gen4 + 1 Key E Wi-Fi için) ve zengin bir I/O seçeneği yer alıyor.

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Intel Core Ultra 7 155H CPU, 6+8+2 konfigürasyonda 16 çekirdek, 22 iş parçacığı, 3.8 GHz taban saati, 4.8 GHz'e kadar boost hızı, 24 MB L3 önbellek ve 28W TDP sunuyor. Intel Core Ultra 5 125H ise 14 çekirdek, 18 iş parçacığı, 4.50 GHz'e kadar boost hızı ve 18 MB L3 önbelleğine sahip. Ayrıca 28W TDP'ye sahip.

Aynı zamanda 7 Xe-Çekirdekli Intel Arc Xe-LPG entegre grafik kartına sahipken, 155H 8 Xe-Çekirdekli varyantla geliyor. NUC Ultra 100 BOX serisi, 1 USB4/TB4 portu, 4 USB 3.2 Gen2 portu (3 x Type-A + 1 x Type-C), çift 2.5 GbE LAN portu, bir DC jakı, dahili bir SATA III portu (6 Gb/s), WIFI 6E + BT 5.3 ve Realtek ALC256 ses kodeki içeriyor.

Ayrıca, 4K 60Hz çözünürlüğe kadar destekleyen HDMI 2.1 ve DisplayPort 2.1 konektörleri de bulunuyor ve bu Mini PC ile dört ekranlı çoklu monitör kurulumu çalıştırabilirsiniz. Güç, 120W (Core Ultra 7) veya 90W (Core Ultra 5) adaptör aracılığıyla sağlanır.

NUC Ultra 100 BOX ve NUCS Ultra 100 BOX özelliklerini karşılaştıralım

ÖzellikNUC Ultra 100 BOXNUCS Ultra 100 BOXİşlemciIntel Core Ultra 7 155H veya Core Ultra 5 125HIntel Core Ultra 7 155H veya Core Ultra 5 125HTaban saati3.8 GHz3.6 GHzBoost hızı4.8 GHz4.5 GHzL3 önbellek24 MB18 MBTDP28W28WEntegre grafik8 Xe-çekirdekli Intel Arc Xe-LPG7 Xe-çekirdekli Intel Arc Xe-LPGBellek2 x 262-pin SO-DIMM DDR5 5600MHz, maksimum 96GB2 x 262-pin SO-DIMM DDR5 5600MHz, maksimum 96GBDepolama2 x M.2 Key M (Gen4), 1 x M.2 Key E (WiFi-6E)2 x M.2 Key M (Gen4), 1 x M.2 Key E (WiFi-6E)Bağlantılar1 x USB4/Thunderbolt4, 4 x USB 3.2 Gen2 (3 x Type-A + 1 x Type-C), 2 x 2.5 GbE LAN, 1 x DC jakı, 1 x SATA III (6 Gb/s), WIFI 6E + BT 5.3, Realtek ALC256 ses kodeki1 x USB4/Thunderbolt4, 4 x USB 3.2 Gen2 (3 x Type-A + 1 x Type-C), 2 x 2.5 GbE LAN, 1 x DC jakı, 1 x SATA III (6 Gb/s), WIFI 6E + BT 5.3, Realtek ALC256 ses kodekiEkranlar4 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 2.1 (Type-C üzerinden), 1 x DisplayPort 1.4a (Type-C üzerinden)4 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 2.1 (Type-C üzerinden), 1 x DisplayPort 1.4a (Type-C üzerinden)Güç tüketimi120W90WBoyutlar117,5 x 110 x 49 mm117,5 x 110 x 38 mmAğırlık490 gram320 gram

ASRock Industrial, NUC & NUCS Ultra 100 Box Mini PC serisinin fiyatını paylaşmadı ancak, daha fazla Intel Core Ultra Meteor Lake PC piyasaya çıktıkça kademeli olarak satışa sunulmasını bekleyebiliriz.