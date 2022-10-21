Araştırmacılar lokum kıvamında gezegen keşfetti!

Uzayda her zaman insanlığı şaşırtacak bir şeyler bulunuyor. Gökten elmas yağan gezegenler, tamamen lavlardan oluşan gök cisimleri ve kara delikler gibi birçok dikkat çekici oluşum uzayın derinliklerinde yer alıyor. Araştırmacıların tespit ettiği son gezegen ise yoğunluğu ile herkesi şaşırtıyor.

Yoğunluğu en düşük gaz devi

Kitt Peak Ulusal Gözlemevi'ndeki gökbilimciler kımızı bir cüce yıldızın yörüngesinde hızla dönen yeni bir gezegene odaklandılar. Jüpiter ile yaklaşık olarak benzer boyutlarda olan gezegenin düşük yoğunluğu ise araştırmacılarda şaşkınlık yarattı. Gökbilimciler, tespit edilen gaz devininin yoğunluğunu lokuma (marshmellow) benzetti.

Auriga takımyıldızında Dünya'dan 580 ışıkyılı uzaklıkta bulunan gezegen, TOI-3757 b olarak adlandırılıyor. Gökbilimciler bu gezegenin şimdiye kadar bir kırmızı cüce yıldızın yörüngesinde bulunan en az yoğunla sahip gaz devi olduğunu ifade ediyor.

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Bu gaz devini farklı kılan bir diğer etmen ise kırmızı cücenin etrafında bu kadar büyük bir şekilde yer alması oldu. Bilim insanları, kırmızı cücelerin etrafından bu denli büyük gezegenlerin oluşmasının oldukça zor olduğunu ifade ediyor. Kırmızı cüceye çok yakın olan TOI-3757 b, bu anlamda araştırmacılar için de oldukça farklı bir gezegen olarak öne çıkıyor.

TOI-3757 b'yi Kitt Peak'in 3,5 metrelik WIYN Teleskobu'nda keşfeden araştırmacılar, sonrasında Teksas'taki Hobby-Eberly Teleskobu ve Wyoming'deki Red Buttes Gözlemevi'ndeki aletleri kullanarak da gözlemlerine devam etti. Sonraki analizler yoluyla, TOI-3757 b'nin 150 bin kilometrelik çapı ile Jüpiter'den biraz daha büyük olduğu ortaya kondu. Bu garip gezegenin ayrıca her 3,5 günde bir yörüngesini tamamladığı belirtiliyor.

Asıl büyük soru ise gaz devinin yoğunluğunun neden bu kadar düşük olduğu yönünde. Bilim insanlarının buna iki cevabı bulunuyor. Ağır elementlerin eksikliği nedeniyle gezegenin kayalık çekirdeğinin diğer gaz devlerinden daha düşük olabileceği ifade ediliyor.

Diğer yandan gaz devinin elips yörüngesinin de bu sonuca yol açabileceği belirtiliyor. Yıldıza daha yakın olduğu dönemlerde kırmızı devin aşırı ısısı gezegenin daha yumuşak olmasına yol açtığı düşünülüyor. Peki siz bu esrargengiz gaz devi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.