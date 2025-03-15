Trump şimdi de dünyanın en büyük 2. ülkesine göz dikti: ABD'ye katılması daha iyi olacak

Trump şimdi de dünyanın en büyük 2. ülkesine göz dikti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik atamalar! Bakan Fidan'ın ekibine yeni isimler katıldı

Erdoğan'dan kritik atamalar! Fidan'ın ekibine yeni isimler katıldı
Memurların tayinde çıkmasını istemedikleri ilimiz: Sürgün yeri gibi

Memurlar, bir dönem çalışmak için can attıkları kenti artık istemiyor
Savaş hazırlığı gibi! Otomotiv devi Almanya için silah üretecek

Savaş hazırlığı gibi! Otomotiv devi Almanya için silah üretecek

Araçlara alkol kilidi geliyor! İşte yeni uygulamanın teknik şartları

Araçlara alkol kilidi geliyor! İşte yeni uygulamanın teknik şartları
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trafik kazalarının önemli unsurlarından alkollü araç kullanımını azaltmaya yönelik geliştirilen "alkol kilidi uygulaması" Türkiye'de hayata geçiriliyor. Peki esaslar Resmi Gazete'de yayımlanan uygulamanın teknik şartları neler? Detaylar haberimizde...

Resmi Gazete'de yer alan yönetmelik, otomobillerde kullanılacak güvenlik sistemlerine ilişkin idari ve teknik gereklilikleri düzenliyor. 2024'te yayımlanan olay veri inceleme kaydedici sistemler yönetmeliğinin devamı niteliğindeki bu adımda, alkol kilidi ve diğer sistemlerin standartları tanımlandı. Teknik şartnamelerin belirlenmesiyle, bu cihazların araçlara montajı için son hazırlıklar da tamamlanmış oldu.

SİSTEM NASIL ÇALIŞACAK?

Alkol kilidi, sürücünün nefesindeki alkol oranını ölçen cihazlarla çalışıyor. Sınırı aşan sürücülerin aracı çalıştırması sistem tarafından engelleniyor. Farklı modelleri bulunan sistemin, anahtara üflemeli versiyonları da mevcut. Yönetmelikte, bu cihazların tip onay belgeleri ve şablonları da detaylı bir şekilde yer aldı.

YIL İÇİNDE UYGULANMAYA BAŞLANACAK

Yeni düzenlemenin 2025 itibarıyla Türkiye'de hayata geçirilmesi planlanıyor. Uzmanlar, hem teknolojik hem de hukuki altyapının doğru şekilde oluşturulması hâlinde, bu sistemin trafik kazalarını ciddi oranda azaltabileceği görüşünde...

Araçlara alkol kilidi geliyor! İşte yeni uygulamanın teknik şartları

ACİL DURUM ŞERİT SİSTEMİ DE DEVREDE

Araçlarda alkol kilidinin yanı sıra, sürücüler için acil durum şeritte tutma sistemi de bulunacak. Bu sistem, sürücünün şeritten çıkmasını önleyerek güvenliği artırmayı hedefliyor.

ALKOL ORANI YÜKSEKSE ARAÇ ÇALIŞMIYOR

Alkol kilidi sistemi, sürücülerin aracı çalıştırmadan önce nefes testi yapmasını gerektiriyor. Test sonucunda alkol oranı belirleniyor; eğer oran sınırın üzerindeyse araç çalıştırılamıyor ve sürücü uyarılıyor. Bu yenilik, trafikte alkollü araç kullanımını önlemek için önemli bir adım olarak görülüyor.

AB MEVZUATINA UYUM SAĞLANDI

Daha önce yayımlanan yönetmelikte, akıllı hız destek sistemi, sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı sistemi, olay veri kaydedicisi ve gelişmiş sürücü dikkat dağınıklığı uyarı sistemlerinin idari esasları belirlenmişti. Yeni düzenleme ise Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlandı ve motorlu araçlarda güvenlik standartlarını yükseltmeyi amaçlıyor.

ALKOL KİLİDİ HİLEYLE ATLATILABİLİR Mİ?

Alkol kilidi sistemini devre dışı bırakmaya yönelik bazı yöntemler sıkça tartışılsa da, bu sistemlerin gelişmiş güvenlik önlemleri sayesinde hile yapılması neredeyse imkansız hale getirilmiştir.

İşte en yaygın hile girişimleri ve bunlara karşı alınan önlemler:

1. Başkası Üflerse Araç Çalışır mı?

Bir başkasına üfletip aracı çalıştırmak, ilk bakışta en kolay yöntem gibi görünse de, modern alkol kilitleri bu tür girişimleri tespit edecek özelliklerle donatılmıştır.

Kamera Sistemi: Cihaz, üfleyen kişiyi kayda alarak gerçek sürücüyle eşleşmediğini tespit edebilir.

Yolculuk Sırasında Rastgele Testler: Sistem, sürüş esnasında sürücüden tekrar üflemesini isteyerek değişiklikleri algılar.

Yasal Yaptırımlar: Trafik kontrolünde bu tür bir hile tespit edilirse, sürücü hem ağır para cezası alır hem de olası bir mahkeme süreciyle karşı karşıya kalır.

2. Soğan, sarımsak, nane veya gargara ile alkolü bastırmak mümkün mü?

Alkol ölçüm cihazlarını yanıltmak için gargara, nane veya güçlü kokulu besinler tüketmek, halk arasında bilinen en yaygın yanlış inanışlardan biridir. Ancak modern cihazlar:

Alkolün Kimyasal Bileşimini Tanır: Soğan veya nane gibi maddelerin içeriğindeki etanol ve diğer bileşenler analiz edilerek kandırma girişimi başarısız olur.

Geri Tepme Riski: Alkol bazlı gargaralar, cihazın daha yüksek alkol değeri algılamasına bile neden olabilir.

Trafik Kontrolleri Ekstra Önlemler Sunar: Kilidi geçmeyi başarsanız bile, herhangi bir kontrol noktasında yapılan ek testlerde durum ortaya çıkacaktır.

3. Alkol Kilidine Nefes Yerine Basınçlı Hava Versem Çalışır mı?

Bu yöntemin de modern cihazlara karşı işe yaraması imkânsızdır.

Nefes Sıcaklığını Ölçer: Alkol kilidi, insan nefesinin sıcaklık ve nem seviyelerini analiz eder. Basınçlı hava soğuk veya kuru olduğu için cihaz kandırılamaz.

Devamlı Üfleme Algısı: Doğru basınçta ve sürede üfleme sağlanmazsa, sistem aracı çalıştırmaz.

4. Alkol Kilidini Söküp Aracı Kullanmak Mümkün mü?

Cihazı tamamen devre dışı bırakmak, ciddi yasal sonuçlar doğuracak bir yöntemdir.

Sistem Manipülasyonları Kaydeder: Alkol kilidi, aracın elektronik sistemine bağlıdır ve herhangi bir sökme girişimi kayıt altına alınır.

Ağır Yaptırımlara Yol Açar: Sistemin kurcalandığının anlaşılması durumunda sürücü ağır para cezaları ve olası hapis cezalarıyla karşılaşabilir.

Tekrar Kullanımı Zorlaştırır: Sökülen cihazın tekrar bağlanması gerektiğinde ek onay ve masraflar gerekeceğinden sürdürülebilir bir yöntem değildir.

Kaynak: Haberler.com / Teknoloji
img

Yaren leylek ile Balıkçı Adem 14. kez buluştu
img

İmam nikahlı eşini yakmaya çalışan şahıstan pes dedirten sözler
img

Cezaevindeki Ümit Özdağ'dan yeni fotoğraf! Son hali dikkat çekti
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

çinliler tıpkı atmler için korsan kart kopyalama sistemleri sattıkları gibi insan nefesini simüle eden sistemler yapıyor kısacası bu cihaz işe yaramaz arıza yaparsada sap gibi ortada kalırsınız araca düz kontak sistemi takıp kilit bypass edilp kullanılır hile çok

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Son kabadayı' Hasan Heybetli'nin cenazesinde yeraltı dünyası buluştu

Son kabadayı'nın cenazesinde yeraltı dünyası buluştu
Yaren leylek ile Balıkçı Adem 14. kez buluştu

Yaren leylek ile Balıkçı Adem 14. kez buluştu
Mezar taşlarının üzerinde iskambil oynayan kızların akıbeti belli oldu

Mezar taşlarının üzerinde iskambil oynayan kızların akıbeti belli oldu
Uzmanından 6 ilde evlenecek çiftlere 'test yaptırma' uyarısı

Bu 6 ilde evlenecek çiftler mutlaka test yaptırmalı
Gelin geldiği ailenin hayatını değiştirdi! Günde 2 ton üretip satıyorlar

Gelin geldiği ailenin hayatı değişti! Günde 2 ton üretip satıyorlar
Okulda ısınırken aniden kıyafetleri tutuşan küçük kızın vücudunun yarısı yandı

Okulda ısınırken vücudunun yarısı yandı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.