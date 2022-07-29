Aquaman 2 filminde Batman sürprizi!

Ben Affleck, Batman rolü ile birkaç filmde boy gösterdikten sonra artık bu serüvenin sonlandığını açıklamıştı. Ancak Jason Momoa'nın Instagram üzerinden yaptığı paylaşım ile Aquaman and the Lost Kingdom filminde Bruce Wayne'i tekrar göreceğimizi ortaya koydu.

Ben Affleck, Batman rolüyle geri dönüyor

Momoa gönderisinde "Bruce ve Arthur tekrar bir arada" ifadelerini kullanırken Ben Affleck'in Aquaman 2 filmi için Batman rolü ile geri döneceği de doğrulanmış oldu. Buna göre bu yıl içerisinde tanıtılacak olan Flash filminde kendisini gösterecek olan Bruce Wayne'nin Batman'ini Aquaman'in yanında da göreceğiz.

Aquaman'in yıldızı Minecraft filmine katılıyor!

Gönderide Jason Momoa'yı bir karavana girerken görüyoruz. Karavanın kapısında ise B.A. harfleri yer alıyor. Momoa içeri girdiğinde ise karavanın için de Ben Affleck'i Bruce Wayne kıyafetleri ile görüyoruz. Ayrıca Jason Momoa, Warner Bros. stüdyo turunda olan turistlerle karşılaştığında "Artık bu bir sır değil, değil mi?" dediğini duyuyoruz.

Ben Affleck daha önce Batman rolünden emekli olduğunu belirtmiş ve ve role devam edemeyeceğini iddia etmişti. 2019 ise Jimmy Kimmel Show'a katılan Affleck, "başka birinin denemesine izin vermenin zamanının geldiğini düşündüğünü" ifade etmişti.

Ünlü oyuncu son olarak Zack Snyder's Justice League filminin ek sahneleri için Batman rolüne bürünmüştü. Ben Affleck'in bu sene vizyona girecek olan Flash filminde de yine Batman olarak karşımıza çıkması bekleniyor. Ancak görünen o ki Ben Affleck'i bir daha bağımsız bir Batman filminde göremeyeceğiz.

Batman rolünde son olarak Robert Pattinson yer alıyor. Robert Pattinson'un canlandırdığı Batman'in diğer filmlerle bağlantı sağlayıp sağlamayacağı da merak konusu. Özellikle Robert Pattinson'u Joaquin Phoenix'in canlandırdığı Joker filminde görmek isteyenlerin sayısı hiç az değil. Ancak bu iki film arasında da bazı zamansal farklılıklar bulunuyor gibi görünüyor.

Batman hakkında yeni gelişmeler için hep beraber bekleyip göreceğiz. Peki siz Aquaman 2 filmi ve Ben Affleck hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.