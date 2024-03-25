Üye Girişi
Haberler

Apple, yeni nesil M4 çipi için beklenenden daha erken davranacak gibi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Apple, yeni nesil M4 çipi için beklenenden daha erken davranacak gibi duruyor Son endüstri tahminlerine göre şirketin 2025'in ilk çeyreğinde M4 çipini tanıtması ve MacBook'ta yeni bir kapı aralaması bekleniyor. Peki yeni nesil MacBook modelleri neler sunacak?

M4 çipi 2025'in ilk aylarında tanıtılabilir

Analiz firması olan Canalys, M4 ailesinin önümüzdeki yılın ilk çeyreği gibi bir tarihte piyasaya çıkabileceğini gösteren bir yol haritası paylaştı. Bu, Apple'ın 2020'de M1 ile başlayan yıllık çip yükseltme döngüsünü devam ettirdiği anlamına gelecek. Ancak nispeten erken tanıtıldığını söylemek mümkün.

Şirket içerisinde herhangi bir gecikme yaşanmazsa M4, Apple'ın bir sonraki Macbook Pro ve Macbook Air modellerine güç verecek. Ayrıca yeniden tasarlanması muhtemel iMac modelleri için de amiral gemisi çip olabilir.

132213123

M serisinin önceki modellerinde olduğu gibi, M4'ün de gelişmiş bir üretim süreci ve mimari iyileştirmeler yaşaması bekleniyor. Bu da M3 modellerine göre önemli performans artışları yaşatacaktır. Yeni çipi odak noktasında gelişmiş yapay zeka yeteneklerinin olması mümkün.

Ancak Apple, M4'ün lansman döneminde sert bir rekabetle karşı karşıya kalacak. Qualcomm'un bu yılın sonlarında ilk bilgisayar işlemcisi Snapdragon X Elite'i piyasaya sürmesi bekleniyor. Microsoft Surface serisine güç verecek bu işlemci, 2025'te M4'e rakip olacak.

Intel ve AMD ise bu zaman dilimine kadar Apple Silicon'a karşı daha rekabetçi seçenekler sunmayı planlıyor. Her iki şirket de yüksek performanslı dizüstü bilgisayar segmentinde payını büyütmek istiyor.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Macbook Apple Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ADANA'DA DEPREM I Adana'da deprem mi oldu? Depremin büyüklüğü ne? Zeydan Karalar adaylıktan çekiliyor mu? Adana Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar neden adaylıktan çekilecek? GELİNİM MUTFAKTA CANLI İZLE 25 MART! Gelinim Mutfakta hangi kanalda, ne zaman? Mustafa Üstündağ kimdir? CHP Konya Karatay Belediye Başkan Adayı Mustafa Üstündağ kaç yaşında, nereli? Gönül Karabacak kimdir? CHP Konya Karapınar Belediye Başkan Adayı Gönül Karabacak kaç yaşında, nereli? KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM FRAGMAN! Kızılcık Şerbeti 57. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mikail Yıldız kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Şahinbey Belediye Başkan adayı Mikail Yıldız kaç yaşında, nereli? Mehmet Çapkur kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Oğuzeli Belediye Başkan adayı Mehmet Çapkur kaç yaşında, nereli? Yağmur Albayram kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Nurdağı Belediye Başkan adayı Yağmur Albayram kaç yaşında, nereli? Nilgün Balcı kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Karkamış Belediye Başkan adayı Nilgün Balcı kaç yaşında, nereli? Kadir İnanır'a ne oldu? Kadir İnanır son durumu ne? Şahmeran Şeker kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Nizip Belediye Başkan adayı Şahmeran Şeker kaç yaşında, nereli? Mustafa Öztürk kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- İslahiye Belediye Başkan adayı Mustafa Öztürk kaç yaşında, nereli? Rabia Seçkin kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Araban Belediye Başkan aday Rabia Seçkin kaç yaşında, nereli? Hande Kazanova kimdir? Hande Kazanova kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title