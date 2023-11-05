Apple, Yapay Zeka Konusunda Temkinli Yaklaşıyor

Apple, yapay zeka konusunda diğer şirketlere göre daha temkinli bir yaklaşım benimsiyor. CEO Tim Cook, kullanıcıları hayal kırıklığına uğratmamak için aşamalı bir şekilde yapay zeka teknolojilerini kullanıcıların hizmetine sunacaklarını belirtti.

Yapay zeka yarışında en sessiz kalan şirketlerin başında Apple geliyor. Google hem Bard hem de Asistan gibi araçlarıyla yapay zekayı inceliyorken, Microsoft ise ChatGPT destekli Bing Chat ve Windows Copilot sunuyor. Apple'ın bir süredir "AppleGPT" üzerinde çalıştığı söyleniyordu. Bu iddialar CEO tarafından doğrulandı.

Apple, yapay zekaya temkinli yaklaşıyor

Apple, geçtiğimiz günlerde dördüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı ve beklenenden daha düşük gelir bildirdi. Raporda bazı açıklamalarda bulunan CEO Tim Cook, Apple'ın yapay zeka çalışmalarından bahsetmeyi ihmal etmedi.

CEO Cook, Apple'ın üretken yapay zeka üzerinde "aktif olarak çalıştığını" ancak bu konuda ani kararlar alarak kullanıcıları hayal kırıklığına uğratmak istemediğini belirtti. "Bunu sorumlu bir şekilde yapacağız ve zaman içinde bu teknolojilerin merkezinde yer aldığı ürünler göreceksiniz" dedi.

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Google ve Microsoft gibi rakipler yapay zekalı projelerini kullanıma sunarken, Apple daha temkinli bir yaklaşım benimsiyor. Diğer şirketlerin özellikle ChatGPT rakibi üzerinde çalıştığını biliyoruz. Apple ise bu konuda iPhone'lardaki Kaza Algılama'nın yapay zeka özelliklerine odaklanıyor.

Analistler, Apple'ın sesli asistanı Siri'yi baştan aşağıya değiştireceğine inanıyor. Daha kullanışlı hale getirilmesi için üretken yapay zeka desteğine kavuşacağı düşünülüyor. Ancak CEO Cook, kullanıcıların güvenebileceği yapay zekayı "aşamalı bir şekilde" geliştireceklerini vurguladı.

Şimdilik rakiplerinin yapay zeka gelişmeleri karşısında sessiz kalıyor olsa da, Apple'ın üretken yapay zeka konusunda çalıştığını söylemek mümkün.

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