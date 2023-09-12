Apple, Wonderlust etkinliğiyle yeni ürünlerini tanıtacak

Apple, Türkiye saatiyle 20: 00'da Wonderlust etkinliğini düzenleyecek. Lansman kapsamında iPhone 15 ve Apple Watch 9 başta olmak üzere yeni ürünler ve yazılımlar sunulacak. Etkinlik öncesinde ise Apple Store online mağazası kapatıldı.

Apple, Türkiye saatiyle 20: 00'da Wonderlust etkinliğini düzenleyecek. Lansman kapsamında iPhone 15 ve Apple Watch 9 başta olmak üzere yeni ürünler ve yazılımlar sunulacak. Etkinlik öncesinde ise Apple Store online mağazası kapatıldı.

Apple Store online mağazası neden kapatıldı?

Sitede yer alan ifadede, "Hemen döneceğiz. Apple Store'da bazı güncellemeler yapıyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyin" deniliyor. Bu da iPhone 15 ve diğer ürünlerin geleceğinin habercisi. Ayrıca halihazırda satışta olan diğer ürünlerin fiyatlarının güncellenme ihtimali de bulunuyor.

Bu akşam düzenlenecek etkinlikte iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max (15 Ultra) vitrine çıkacak. Beklenen diğer ürünler arasında iOS 17, iPadOS 17, Apple Watch Series 9 ve ikinci nesil Apple Watch Ultra bulunuyor.

Online mağazanın etkinlik saatine kadar açılması beklenmiyor. Açıldığında ise yeni ürünler ve güncel fiyatlar ile satışlara devam etmesi mümkün görünüyor.

iPhone 15 ve daha fazlası tanıtılacak! Apple Wonderlust etkinliği canlı yayını!

Son günlerde tüm gözler iPhone 15 lansmanına çevrilmiş durumda. iOS 17, iPadOS 17, iPhone 15 serisi ve daha fazlasının 12 Eylül Salı günü Türkiye saati ile 20: 00'daki etkinlik ile görücüye çıkacağını hatırlatalım.

ShiftDelete.Net YouTube kanalından yapılacak canlı yayınla etkinliği Türkçe olarak izleyebilirsiniz. Canlı yayında sizlere iPhone 15 serisini anlatmakla kalmayıp Kaliforniya'da etkinliğe bizzat katılacak olan Hakkı Alkan'a bağlanıp son gelişmeleri takip edeceğiz.

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