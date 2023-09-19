Apple Watch Series 9 ve Watch Ultra 2 Onarım Ücretleri Açıklandı

Apple'ın en yeni akıllı saat modelleri olan Watch Series 9 ve Watch Ultra 2'nin onarım ücretleri açıklandı. Pil değişimi ve diğer hasarlar için farklı fiyatlandırmaların yapıldığı ürünlerin onarım ücretleri detaylı olarak paylaşıldı.

Merakla beklenen Apple etkinliği geçen hafta gerçekleşti. ABD'li firma Wonderlust olarak adlandırılan lansmanda iPhone 15 serisi başta olmak üzere Apple Watch Series 9 ve Watch Ultra 2 gibi en yeni ürünlerini vitrine çıkardı. Tabii durum böyle olunca tanıtılan ürünlerin arızalanması durumunda ne kadar ödeyeceğimizi gösteren servis ücretleri de açıklanmaya başladı. Peki şirketin en yeni akıllı saatlerinin onarım ücretleri ne kadar?

Apple Watch Series 9 ve Ultra 2 onarım ücretleri

Apple'ın resmi destek web sitesinde en yeni Watch Series 9 ve Ultra 2 modellerinin onarım ücretleri paylaşıldı. Bu kapsamda onarım süreci pil ve diğer hasar olmak üzere ikiye ayrılıyor ve fiyatlandırma da bunların üzerinden yapılıyor.

Şirketin en güçlü akıllı saat modeli Ultra 2'nin pil onarım ücreti 5 bin 63 TL. Aynı zamanda diğer arızaları bünyesinde barındıran diğer hasarlar seçeneğini seçtiğimizdeyse karşımıza 24 bin 935 TL'lik bir ücret çıkıyor.

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Watch Series 9'da da benzer bir durum söz konusu. Zira pil değişimi Ultra 2 modeliyle aynı maaliyete sahip. Ancak işler diğer hasarlar kısmında bir nebze olsun değişiyor ve bizden 19 bin 77 TL'lik bir ücret isteniyor.

Watch Series 9 ve Ultra 2 Türkiye servis ücretlerine aşağıdan göz atabilirsiniz.

ModelPil Değişimi Fiyatı Diğer Hasarlar Fiyatı Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular Titanyum5.063 TL24.935 TLApple Watch Series 9 GPS + Cellular Paslanmaz Çelik 41 mm5.063 TL19.077 TLApple Watch Series 9 GPS + Cellular Paslanmaz Çelik 45 mm5.063 TL19.077 TLApple Watch Series 9 GPS + Cellular Alüminyum 41 mm5.063 TL17.063 TLApple Watch Series 9 GPS + Cellular Alüminyum 45 mm5.063 TL17.063 TLApple Watch Series 9 GPS Alüminyum 41 mm5.063 TL10.999 TLApple Watch Series 9 GPS Alüminyum 45 mm5.063 TL10.999 TL

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