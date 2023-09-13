Apple Watch Series 9 tanıtıldı! İşte detaylar

ABD'li teknoloji devi Apple'ın aylardır beklenen etkinliği Wonderlust ile birlikte birbirinden etkileyici yenilikler, teknoloji dünyasıyla buluşturuluyor. Etkinliğin en can alıcı üyelerinden birisi olan Apple Watch Series 9, nihayet tanıtıldı. Cihaz, beklenildiği üzere son derece dikkat çekici. İşte detaylar!

Apple'dan dev sürpriz: Apple Watch yeni bir kontrole sahip olacak!

Apple Watch Series 9 ile birlikte gelen yeni bir özellik, lansmanın en dikkat çekici detayları arasındaki yerini çoktan aldı. Artık gelen aramaları cevaplamak, telefonunuzdan fotoğraf çekmek veya alarmlarınızı ertelemek için sadece işaret parmağınız ile baş parmağınızı birbirine dokundurmanız yeterli olacak.

Apple Watch Series 9, tasarım tarafında bizlere neler sunuyor?

Bildiğiniz üzere Apple son yıllarda, akıllı saat serilerinde küçük boyut veya kalınlık değişiklikleri haricinde büyük bir tasarım değişikliği yapmıyordu. Beklentiler, Watch Series 9 modelinde de bu geleneğin bozulmayacağı yönünde idi. Nitekim beklenen oldu ve yeni cihaz, önceki model ile çok benzer bir görünüme sahip olacak şekilde tanıtıldı.

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Su, toz ve çizilmelere karşı son derece dayanıklı bir yapıya sahip olan Watch Series 9, 41 mm ve 45 mm'lik iki farklı boyut seçeneğiyle birlikte tanıtıldı. Başarılı bir görüntüleme deneyimi sunan ekran, Always on Display özelliğini destekleyecek şekilde üretildi.

Apple Watch Series 9, tasarım tarafında büyük bir devrim yaratamamış olsa da yapılan teknik değişiklikler için aynısını söyleyemiyoruz. S9 isimli yeni bir işlemciyle birlikte kullanıcı deneyimine sunulan cihaz, önceki modele kıyasla çok daha verimli ve güçlü bir şekilde çalışacak şekilde üretildi.

İşlemci tarafındaki önemli verimlilik artışıyla birlikte daha uzun bir batarya ömrü sunacak olan akıllı saat modeli, şimdiden teknoloji dünyasının dikkatini çekmiş gibi görünüyor. Zira, 18 saat gibi iddialı bir batarya ömründen bahsediliyor.

Peki, sizler yeni Apple Watch Series 9 ile ilgili olarak neler düşünüyorsunuz? Cihaz, beklentilerinizi tam anlamıyla karşılayabildi mi? Kıymetli görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.