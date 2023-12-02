Apple Watch Series 9 (Product) Red tanıtıldı! İşte detaylar

Apple, dünya AIDS Günü'ne denk gelen Watch Series 9 (Product) Red renk seçeneğini duyurdu. 41mm ve 45mm seçeneklerinin yer aldığı Apple Watch Series 9 (Product) Red özellikleri ve fiyatı..

Apple Watch Series 9 (Product) Red özellikleri

Yeni versiyon, diğer Watch Series 9 modellerinden sadece renk farkıyla karşımıza çıkıyor. Kullanıcılar Apple ürünlerinin Product Red versiyonunu satın aldığında Apple'ın Global Fund'a HIV/AIDS ve COVID-19 için bağış yaptığını belirtelim.

Yeni model, kırmızı renkli alüminyum kasa ve kasa rengiyle uyumlu silikon spor kayışa sahip. Kullanıcılar aynı zamanda Metropolitan, World Time, Numberals Mono, Gradient, Stripes ve Typograph saat kadranlarının kırmızı versiyonlarını da kullanabilecek.

Apple Watch'un yeni rengi ortaya çıktı!

Apple Watch Series 9 ailesi, kullanım kolaylığı sağlayan yeni özelliğiyle tanıtıldı. İşaret parmağınızı baş parmağınıza dokundurarak gelen aramaları cevaplamak, telefonunuzdan fotoğraf çekmek veya alarmları ertelemek gibi işlemleri gerçekleştirebileceksiniz.

İşlemci tarafındaki önemli verimlilik artışı sayesinde akıllı saat modeli daha uzun pil ömrü sunacak. 18 saate kadar etkileyici bir pil ömründen bahsediliyor.

Apple Watch 9 (Product) Red modelinin 41mm versiyonu 16.299 TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Cihazın 45mm versiyonu ise 17.299 TL olarak berlirtildi.

Apple ayrıca App Store'un MONOPOLY GO!, Gardenscapes ve EA Sports FC Mobile için belirli uygulama içi satın alımlardan elde edilen tüm geliri 1 Aralık'tan 4 Aralık'a kadar Global Fund'a bağışlayacağını da duyurdu. Apple ayrıca her satın alma işlemi için 1 ABD Doları bağışlama sözü verdi.

Peki, yeni Apple Watch Series 9 hakkında ne düşünüyorsunuz'Cihaz, beklentilerinizi tam anlamıyla karşıladı mı? Değerli düşüncelerinizi lütfen yorumlar bölümünde paylaşmaktan çekinmeyin.