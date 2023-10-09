Apple Watch Series 9 Özellikleri ve Fiyatı

Apple, merakla beklenen iPhone 15 lansmanında Apple Watch Series 9'u tanıttı. Series 9, daha parlak ve net bir ekran, güçlü işlemci ve pratik kullanım imkanı sunuyor. Ancak pil ömrü hayal kırıklığı yaratabilir. Fiyatı ise 14.999 TL.

12 Eylül 2023 tarihinde Apple merakla beklenen iPhone 15 lansmanını gerçekleştirdi. Belki de hiçbir iPhone modeli bu kadar merakla beklenmezken lansmanın ilk tanıtılan ürünleri ise Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2 oldu. Peki hayal kırıklığı sayılabilecek bir pil ömrüne sahip olsa da Apple Watch Series 9 alınır mı? İşte detaylar…

Apple Watch Series 9 almaya değer mi? İşte özellikleri

Öncelikle elinizde bir Series 8 varsa iki cihaz arasındaki farkı anlamanız ilk bakışta zor olabilir. Zira her iki akıllı saatinde boyutları, ekran oranları ve dokunmatik hissiyatları benzer nitelikte. Ancak şu bir gerçek. Series 9 modelini kolunuza takıp ekranı açtığınızda sizi Series 8'e göre çok daha parlak ve net bir ekran karşılayacak. Çünkü Series 9 modelinin ekranı açıldığında 2.000 nit değerine kadar çıkıyor ve kullanılmadığı zamanlarda pil tasarrufu sağlamak için 1 nit'e kadar geri düşüyor.

Bu seneki Barbie akımına Apple'da uyum sağladı diyebiliriz. Geçtiğimiz modellerde yer alan kırmızı kasalı Apple Watchların yanı sıra bu kez pembe bir kasaya sahip Apple Watch modeli de görmüş olduk. Tam olarak almak için bir sebep sayılır mı orası muamma ancak ürüne güzel bir hareketlilik kattığını söylemezsek haksızlık etmiş oluruz.

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Konu işlemci tarafına geldiğindeyse Series 9, Apple'ın yeni yonga seti olan 4 çekirdekli S9'a sahip. Bu şu ana kadar üretilmiş en güçlü Apple Watch işlemcisi. Bunun yanında sahip olduğu 4 çekirdek sistemi cihazın ana menü veya uygulama içindeki performansını büyük oranda iyileştiriyor.

Çift dokunma ile kontrol özelliğini de beraberinde getiren Series 9 çok daha pratik bir kullanım imkanını size sunuyor. Bu özellik ilk başta "almak için bir sebep" olarak gözükmese de cihazı kullanmaya başlayan bütün bireylerde bir alışkanlık haline geliyor. ve bir önceki sürüm cihaza geçtiklerinde bile aradıkları bir özellik haline geliyor.

Tüm bunların yanındaysa belki de en olumsuz madde geliyor. Apple Watch Series 9 her ne kadar bu özellikleri ile büyülüyor olsa da bir konuda ciddi anlamda sıkıntı içerisinde. O özellik ise tahmin edeceğiniz üzere "pil". Rakip diğer cihazlar artık 1 haftalık, 2 haftalık pil ömürlerinden bahsederken Apple Watch Series 9 hala daha bir, bir buçuk günlük pil ömürleri ile hayatına devam ediyor. Apple Watch 9 serisinde diğer özellikleri yükseltirken pil konusunda yerinde saymış gibi gözüküyor.

Peki tüm artıları ve eksilerinin yanı sıra 14 bin 999 TL'lik başlangıç fiyatı ile Apple Watch Series 9 sizce alınır mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…