Apple Watch Series 10 ile Sağlık Odaklı Özellikler Geliyor

Apple, Eylül ayında iPhone 15 serisiyle birlikte tanıttığı Watch Series 9 sonrası şimdi de 10 için harekete geçti. İlk olarak 2015 yılında karşımıza çıkan Apple yeni akıllı saati ile sağlık alanında yeni özellikleri ile karşımıza çıkacak. İşte Apple Watch Series 10 ve sağlık odaklı özellikleri.

Apple, Eylül ayında iPhone 15 serisiyle birlikte tanıttığı Watch Series 9 sonrası şimdi de 10 için harekete geçti. İlk olarak 2015 yılında karşımıza çıkan Apple yeni akıllı saati ile sağlık alanında yeni özellikleri ile karşımıza çıkacak. İşte Apple Watch Series 10 ve sağlık odaklı özellikleri.

Apple Watch Series 10 sağlık odaklı özellikleri ile Huawei ile boy ölçüşecek

Aslında uzun süredir Apple Watch için şeker, tansiyon gibi sağlık problemleri için ölçüm yapacağı söyleniyor. Ancak Apple Watch Series 9 modeline kadar şeker ve tansiyon gibi ölçümler karşımıza çıkmadı. Buna karşın Apple'ın artık hipertansiyon ve uyku apnesi anlayabilecek sensörler geliştirdiği ortaya çıktı.

Aslında 2017 yılında bazı araştırmalarda Apple Watch modellerinin hali hazırda uyku apnesi ve yüksek tansiyonu belirleyebildiği ortaya çıkmıştı. Belki de Apple, hali hazırda alt yapısı olan bu özelliği sensörlerle kuvvetlendirme niyetinde. Bloomberg'in önemli analisti Mark Gurman'a göre Watch Series 10 özellikleri arasında bu iki sağlık özelliği karşımıza çıkacak.

Ancak burada yüksek tansiyonu bir tansiyon aleti gibi belirleyen sensörlerden bahsetmek zor. Bu kadar hassas olmasa da sensörün kan basıncının yükselmesiyle birlikte size uyarı vereceği tahminler arasında. Uyku apnesi tarafında ise Apple Watch Series 10 modelinde mevcutta yer alan nefes takibi sensörleri daha da hassas hale gelecek.

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Yaklaşık iki senedir bahsedilen şeker ölçümü konusunda ise bir gelişme yok. Series 10 özellikleri için sağlığın ön planda olması ise pek şaşırtıcı değil. Zira Apple'ın bu konuda en büyük rakibi olan Huawei'de konu hakkında önemli geliştirmeler yaptı.

Bu anlamda marka şeker ölçümü, tansiyon ölçümü gibi önemli özelliklere sahip. Apple'ın da bu anlamda rakibinden geride kalmak istemediği de ortada. Watch Series 10 özellikleri arasında tansiyon ölçme olup olmayacağı ise meçhul. Bildiğiniz gibi bunun için akıllı saatin bir tansiyon aleti gibi bilekte baskı uygulaması gerekiyor.

Peki sizce Apple Watch Series 10 gerçekten de bu sağlık özellikleri ile karşımıza çıkabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.