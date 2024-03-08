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Apple Watch modelleri için WatchOS 10.4 güncellemesi yayınlandı

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Apple Watch modelleri için WatchOS 10.4 güncellemesi yayınlandı. Güncelleme ile Apple Watch modelleri iOS 17.4 ile gelen bazı özelliklere uyum sağlıyor. Ancak Apple Watch Series 9 ve Ultra 2 kullanıcılarının en çok beklediği düzeltme hayalet dokunuş hatası. İşte WatchOS 10.4 güncellemesi ve getirdikleri

Apple Watch modelleri için WatchOS 10.4 güncellemesini yayınladı. Güncelleme ile Apple Watch modelleri iOS 17.4 ile gelen bazı özelliklere e uyum sağlıyor. Ancak Apple Watch Series 9 ve Ultra 2 kullanıcılarının en çok beklediği düzeltme hayalet dokunuş hatası. İşte WatchOS 10.4 güncellemesi ve getirdikleri

WatchOS 10.4 güncellemesi ve Apple Watch hayalet dokunuş hatası

Apple, geçen ay yayınladığı WatchOS 10.3 güncellemesi sonrası Apple Watch Series 9 ve Ultra 2 modellerinin bazılarında hayalet dokunuş hatası ortaya çıktı. Ortaya çıkan genel bir hata olmamasına rağmen, akıllı saatin kullanımını etkileyen bir hata.

Daha önce haberimizde de bahsettiğimiz gibi bu hata ile Apple Watch Series 9 ve Ultra 2 modelleri sanki kullanıcı ekrana dokunuyor gibi tepki veriyordu. Apple ise yeni WatchOS 10.4 güncellemesi ile bu sorunu tamamen ortadan kaldırmayı başardı.

Bu can sıkıcı Apple Watch hayalet dokunuş hatası çözümü dışında önemli yeniliklerde karşımıza çıktı. WatchOS 10.4 güncellemesi ile iOS 17.4 ile karşımıza çıkan yeni emojiler Apple Watch modellerine de geliyor. iOS 17.4 ile gelen yeni emojileri hatırlamak gerekirse: Anka kuşu, kırık zincir, kafayı dikey olarak sallama, yatay olarak kafa sallama.

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Apple sitesinde WatchOS 10.4 sürüm notları ise şu şekilde sıralanıyor:

"Tam Bildirimi Göstermek İçin Dokunun" ayarı artık bildirimi genişletmek için iki kez dokunmanıza olanak tanıyacak.

Apple Pay'i AssistiveTouch ile Onayla ile kullanmak, ek güvenlik için bir şifre gerektirecek ve yan düğmeye çift tıklamayı desteklemeyecek.

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Apple Watch Series 9 ve Ultra 2 için WatchOS 10.4 sürümüne kadar hayalet dokunuş hatası neden çözülmedi bilinmiyor. Ancak tahminler bu sorunun az sayıda kullanıcıda görülmesi nedeniyle Apple'ın WatchOS 10.4 güncellemesi için beklediği yönünde.

Apple WatchOS 10.4 güncellemesini yüklediniz mi? Güncelleme hakkında yorum ve görüşlerinizi bekliyoruz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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