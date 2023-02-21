Apple Watch, kullanıcısının iç kanama geçirdiğini fark etti! Peki nasıl?

Reddit'te yapılan bir paylaşıma göre Apple Watch, nabız seviyesindeki değişiklikten sorun olduğunu fark etti ve iç kanamanın önüne geçti!

Apple, 2014 yılında akıllı saat modelleri olarak Apple Watch'leri pazara sundu. Teknoloji devinin akıllı saat modelleri, ilk çıktığından bu yana oldukça gelişim gösterdi ve kullanıcılarının sağlık durumları hakkında ciddi bilgilendirmeler yapımaya başladı. Bugün ortaya çıkan bir habere göre Reddit kullanıcısının Apple Watch sayesinde hayatı kurtuldu. Apple Watch, kullanıcısının nabız seviyesinden yola çıkarak bir sorun olduğunu fark etti ve sonuç olarak çok geç olmadan tespit edilen iç kanama durduruldu.

Apple Watch, iç kanamayı fark etti kullanıcısının hayatını kurtardı

Bir Reddit kullanıcısı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Apple Watch modelinin hayatını kurtardığını açıkladı. Reddit kullanıcısının paylaşımına göre öğle yemeği yedikten sonra uzanan kişi, ağır bir yorgunluk hissetti. Biraz dinlendikten sonra bildirimlerini kontrol etti ve nabız seviyesinde artış olduğunu fark etti.

Bir süre bekledikten sonra hala aynı durumda olan Apple Watch kullanıcısı, çareyi doktorunu aramakta buldu. Doktoru ise 911'i aradı ve bu şekilde Apple Watch kullanıcısının şiddetli iç kanama ve kalp krizi yaşadığı ortaya çıktı. Kısa süre içinde kan nakli gerçekleşen hasta, ölümün kıyısından döndü.

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Apple Watch kullanıcısı, Reddit'te yaptığı paylaşımda şu açıklamayı yaptı:

"Doktorlar, hemşireler ve kan verenler Tanrı hepsini korusun. Fakat Apple Watch olmasaydı bunu hiç fark etmeden bayılır ve ölürdüm."

Ölümden dönen Reddit kullanıcısı, akıllı saatinin 7. nesil Apple Watch olduğunu da belirtti. Son dönemde artan bu tarz vakalar dikkat çekiyor. Akıllı saat daha önce de kalp ritminde değişikliği fark ederek bir kullanıcının test yapıp hamile olduğunu fark etmesinde yardımcı olmuştu. Yine bu hikaye, hamile kadın tarafından Reddit'te paylaşılmıştı.

Öte yandan Apple, tıp cihazları üreten AliveCor şirketiyle patent nedeniyle davalık oldu. AliveCor davayı kazandı ve bu nedenle de Apple Watch ürünlerinin Amerika Birleşik Devletleri'nde yasaklanması bekleniyor. Fakat Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'in emriyle bu yasak engellenebilir.

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