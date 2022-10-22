Apple Watch, bu kez bir çocuğun hayatını kurtardı

Apple Watch, bir hayat daha kurtardı. Akıllı saati kullanan Imani Miles, saatin uyarısı sayesinde hastaneye giderek kanseri yendi.

Apple, akıllı saatlerinde kullandığı sağlık teknolojileri sayesinde bugüne kadar birçok kişinin hayatını kurtarmayı başardı. Apple Watch kullanan 12 yaşındaki Imani Miles, saatin uyarısı sayesinde hastaneye gitti. Apple Watch, erken uyarı sayesinde bir hayat daha kurtardı.

Şirket, Eylül ayındaki "Far Out" özel etkinliği sırasında, Apple Watch sayesinde hayatı kurtulanlar ile ilgili bir video yayınladı. Videoda kullanılan teknolojiler vurgalanan Apple Watch, sağlık uygulamaları konusunda beklentileri fazlasıyla karşılıyor.

Apple Watch, bir hayat daha kurtardı! Kanser teşhisinde kullanıldı

Geçtiğimiz haftalarda bir Apple Watch kullanıcısı, sosyal medyada kalp atış hızında değişimi fark ederek nasıl hamile olduğunu öğrendiğini anlatmıştı. Reddit kullanıcısı, kalp atış hızı arttıktan sonra ateşini ölçtüğünü ve vücudunda başka bir sorunun olmadığını belirtti. İnternette okuduğu makaleler üzerine hamilelik testi yaptıran kadın, Apple Watch sayesinde hamile olduğunu öğrendi.

Hour Detroit haberine göre, kalp atış hızının arttığını fark eden anne kızını hastaneye götürdü. Erken uyarı sayesinde apandist ameliyatına giren Imani Miles'ın çocuklarda nadir görülen bir kanser türüne sahip olduğunu tespit edildi.

Apple Watch, bir kullanıcının hamileliğini tespit etmesini sağladı!

Nöroendokrin tümör için tedaviye başlayan doktorlar, kanserin vücudunun diğer bölgelerine de yayıldığını ifade etti. Cerrahi olarak müdahale yapılan Miles, iyileşmeye başladı.

Apple, akıllı saatlerinde 4. seriden itibaren EKG özelliği içeren teknolojilere yer vermeye başladı. Günümüzde satışta olan Apple Watch modellerinde kalp atış hızı takibi, SpO2 izleme ve EKG gibi birçok sağlık teknolojisi yer alıyor.

Apple Watch Series 8, Çarpışma Tespiti özelliği ile araba çarpmalarını da algılayabiliyor. Şirket, bu teknoloji için akıllı saate iki yeni hareket sensörü eklediğini vurguladı.

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