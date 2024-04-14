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Apple Watch, Boğulma Durumunda Otomatik Yardım Çağırabilecek

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Apple, kullanıcının boğulmakta olup olmadığını tespit etmek ve otomatik olarak yardım çağırmak için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. ABD'den alınan yeni patent, Apple Watch'un kullanıcıların kalp atışını daha fazla izlemesini sağlıyor.

Apple Watch suda boğulmaya karşı yenilikler alıyor

"Dijital Havuz Görevlisi Olarak Kullanılan Giyilebilir Cihaz" başlıklı patent başvurusu, Apple Watch'un kalp atış hızını ve nabız oksimetresini incelemesini ele alıyor. Apple, bu sensörleri kullanarak kullanıcının hayati değerlerini ve davranışlarını izleyecek.

Kalp atış hızı, kandaki oksijen seviyesi ve yüzme hareketi gibi ölçümler, kullanıcının sıkıntıda olup olmadığını anlamak için kullanılacak. Teknoloji devi, makine öğrenimi modellerini kullanarak verileri analiz etmeyi planlıyor.

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Apple Watch, kullanıcı davranışının boğulmaya işaret edecek şekilde düzensiz olduğunu belirlemesi durumunda ise acil durumla bağlantı kuracak. Cankurtaran olarak belirlenen kişilere de otomatik olarak uyarı gönderecek. Bu uyarıların tıbbi yardım çağırmak için kullanılması planlanıyor.

Boğulma, sadece ABD'de yılda 3 bin 500'den fazla kişinin ölümüne yol açıyor. Bu da dünya çapında kaza sonucu ölümlerin en önemli nedenleri arasında olmasına yol açıyor. Apple Watch ile sağlanacak çözüm ise kameralara gerek kalmadan kullanıcıları kurtarabilir.

Apple, bugüne kadar meyvelerini göremeyeceği pek çok fikrin patentini aldı. Ancak Watch ile düşme ve kalp düzensizlikleri gibi hayati derecede önemli birçok özellik sundu. Boğulma karşıtı özelliğin de önümüzdeki modellerde sunulması mümkün görünüyor.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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