Apple, kendi modemini geliştirmek için uzun süredir çalışıyor. Şimdiye kadar projeyi bir çok kez baştan aşağı yenileyen Apple'ın artık modem geliştirmekten vazgeçmiş olabileceği konuşuluyor. Qualcomm, hali hazırda 2026 yılına kadar Apple ile modem konusunda anlaşmaya sahip. Bu anlaşmanın 2030 yılına kadar uzaması ihtimaller dahilinde. Peki ama ne var bu 2030 yılında?

Apple ve Qualcomm modem savaşı 2030 yılına mı ertelendi?

Apple ve Qualcomm bir süredir soğuk savaş şeklinde de olsa modem patentleri konusunda savaş halinde. Teknoloji devi Apple, bir şekilde kendi modemini geliştirmenin peşinde. Ancak Qualcomm'un neredeyse tüm tarihsel gelişimini modem ve iletişim teknolojileri üzerine kurulu.

Apple ise bir şekilde bu patentleri delmeyi başaramıyor. Ancak şirket özellikle son bir yıldır kendi modemini 2026 yılına yetiştirmeye çalışıyordu. Zira Qualcomm ile Apple arasında devam eden modem anlaşması bu tarihe kadar uzadı.

Hatta bazı iddialara göre Apple, iPhone SE 4. nesili erteleyip, modemleri de bu modelde deneyecekti. Ancak ortaya çıkan sızıntıya bakılırsa Apple modem projesi sınıfta kaldı. Güney Kore kaynaklı yapılan sızıntıya bakılırsa Apple, projeyi tamamen kapatma aşamasına geldi. Şirketin bu departman için ayırdığı bütçeyi de iptal ettiği iddia ediliyor.

Şu an için Apple içinden net bir bilgi gelmemiş olsa da X'te paylaşım yapan Revegnus adlı teknoloji dünyasından sızıntılarıyla tanınan hesap da bilgiyi teyitledi. Buna göre daha önce Japon kaynaklardan da benzer bilgi kullanıcıya ulaştı. Yani Apple modem projesi gerçekten de rafa kalkmışa benziyor.

For reference, I previously obtained this information from a Japanese source. https://t.co/t7FWeB9pn0 — Revegnus (@Tech_Reve) November 29, 2023

Peki ama neden 2030 yılında Apple ile Qualcomm modem savaşı yeniden başlayabilir? Bu tarihi veriyoruz çünkü Qualcomm'un elinde olan modem patentleri bu tarihte doluyor. Apple ise şimdiden 2030 yılında bu patentleri elde etmenin peşinde. Ancak Qualcomm'u mobil işlemci piyasasında zirveye taşıyan bu patentlerin peşinde bir çok firma var. Kısacası mobil işlemci dünyasında 2030 yılında kartların yeniden dağıtılması beklentiler arasında.

Sizce Apple bu projeyi gerçekten de rafa kaldırmış olabilir mi? Peki Qualcomm ve Apple arasında süren bu soğuk savaş 2030 yılında nasıl devam eder? Yorumlarınızı bekliyoruz.