Apple Uygulamaları Windows PC'lerde Kullanılabilecek

Yapılan açıklamaya göre Apple Music, Apple TV ve Apple Devices uygulamaları Windows uygulama marketine gelecek ve Windows PC'lerde resmi olarak kullanılabilecek. Bu da demek oluyor ki, birçok teknoloji tutkunu bir Apple bilgisayar sahibi olmadan Apple uygulamaları ile tanışabilecek.

Apple uygulamaları Windows bilgisayarlara rekabetten dolayı mı geliyor?

Özellikle Apple Music uygulamasının Spotify ve Youtube Music'e karşı büyük bir savaş verdiği biliniyor. Şirketinin bu hamlesiyle Microsoft'un platformundaki kullanıcıları da içine alarak, daha geniş bir kitleyi kapsayacağı ve rekabette bir adım öne çıkacağı düşünülüyor. Elbette iPhone kullanıcıları da bu durumdan gayet memnun. Artık onlar da Windows bilgisayarlarından bu uygulamalara sorunsuzca erişebilecekler.

Apple uygulamaları arasında en sevilenlerden biri olan Apple Devices'ın da Windows işletim sistemine gelecek olması büyük memnuniyetle karşılandı. iTunes'ın yerine dolduran bu uygulama sayesinde iPhone, iPad, iPod ve iPod Touch cihazlarınızda kolaylık veri aktarımı ve senkronizasyon yapabileceksiniz.

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Kullanıcıların keyfini kaçırabilecek tek konu ise iPhone'lardan dosya aktarımı yapabilmek için bilgisayara kabloyla bağlanılması gerekiyor. Çünkü şu an için Apple Devices iPhone telefonlarla kablosuz bağlantı yapılmasına izin vermiyor. Ancak gelecekte kullanıcı talebinden dolayı böyle bir özellik gelir mi bilinmez. Ancak Apple Windows işbirliği sürmeye devam edecek gibi görünüyor.

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