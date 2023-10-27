Apple, USB-C'li Magic Mouse'u tanıtacak

Apple'ın yeni rapora göre 30 Ekim'de tanıtacağı 24 inçlik iMac ile birlikte USB-C'li Magic Mouse, Magic Keyboard ve Mac için Trackpad aksesuarları da güncellenecek.

Apple hayranlarının ilk çıktığında oldukça ilgi gösterdiği daha sonrasındaysa şarj girişi noktası ile alakalı farklı yorumlar yaptığı Apple fare hikayesini eski okurlarımız hatırlayacaktır. Farenin alt tarafında bulunan şarj girişi ile bazı kullanıcıların komik, bazılarının mantıklı, bazılarınınsa saçma bulduğu tasarımı ile dikkat çeken Magic Mouse USB-C'ye uygun tasarımı ile gelecek. İşte detaylar…

Önümüzdeki Apple etkinliğinde yeni USB-C'li Magic Mouse fareyi görebiliriz!

Yayınlanan yeni bir rapora göre 30 Ekim günü yeni 24 inçlik iMac ile birlikte USB-C ile güncellenmiş yeni Magic Keyboard, Magic Mouse ve Mac için Trackpad aksesuarları tanıtacak. İlk etapta gereksiz gibi gelebilir ancak bu ürünlerin de yeni düzene ayak uydurmaları şart. Ayrıca yapılacak değişiklikler kullanıcı odaklı olarak oldukça önemli zira tüm işlemlerinizi bu aksesuarlar aracılığıyla gerçekleştireceksiniz.

Magic Keyboard, Magic Mouse ve Mac için Trackpad'in yenilenen sürümlerindeki muhtemelen en büyük değişiklik artık Lightning bağlantısı yerine USB-C bağlantı noktasına sahip olacak olmaları. Apple'ın iPhone 15 serisi ile başlattığı USB-C dönüşümü aksesuarlar tarafında önce USB-C şarj girişli MagSafe batarya kitine daha sonrasında Apple Pencil ile iPad'lere ve şimdiyse Magic Mouse, Magic Keyboard ve Magic Trackpad ile iMac ailesene de geliyor.

Apple'da zam gecesi!

Burada asıl haber konusu olan iddiaya gelirsek Apple'ın tasarımsal değişiklik yapacak olması. Bu konu tam olarak kesin bir dayanağa dayanmasa da Apple'ın özellikle şarj girişi ve şarj edilme durumu tasarımıyla büyük eleştiri alan Magic Mouse faresinde tasarım değişikliğine gideceği ve şarj girişinin yerini değiştireceği yönünde iddialar var.

Konuyla ilgili kesin bir açıklama Apple tarafından gelmedi. 30 Ekim tarihinde Apple'ın 24 inç boyutundaki yeni iMac ile birlikte Magic Keyboard, Magic Mouse ve Mac için Trackpad aksesuarlarının USB-C versiyonlarını tanıtması bekleniyor. Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Daha fazla içerik için ShiftDelete.Net YouTube kanalını ve sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz…