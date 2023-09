Apple TV Plus, Netflix'i tahtından edecek!

Parrot Analytics'e göre Apple TV Plus, Netflix'in orijinal içerikleriyle Amerikalı izleyiciler arasında daha çok tercih ediliyor. Netflix'in orijinal şovlarının sadece %20'den azı iyi veya daha iyi olarak değerlendiriliyor. Apple TV Plus ise neredeyse %51'lik bir beğeni oranına sahip. Apple TV Plus, zengin kütüphanesi ve kaliteli içerikleriyle Netflix'e meydan okuyor.