Parrot Analytics'e göre Apple TV Plus, Netflix'in orijinal içerikleriyle Amerikalı izleyiciler arasında daha çok tercih ediliyor. Netflix'in orijinal şovlarının sadece %20'den azı iyi veya daha iyi olarak değerlendiriliyor. Apple TV Plus ise neredeyse %51'lik bir beğeni oranına sahip. Apple TV Plus, zengin kütüphanesi ve kaliteli içerikleriyle Netflix'e meydan okuyor.

Parrot Analytics'ten gündeme bomba gibi düşen bir istatistik yayınlandı. Bazı yeni ve büyüleyici verilere göre Netflix'in tahtı tehlikeye düştü. Artık orijinal içerikleriyle Apple TV Plus, zengin kütüphanesiyle herkese meydan okuyan Netflix'i geride bırakıyor. Apple TV Plus'ın kütüphanesi Amerikalı izleyiciler arasında daha çok tercih ediliyor.

Apple TV Plus, Netflix'i tahtından edecek!

Netflix artık Amerika'da eski ihtişamını yitirdi. Artık rakiplerinin arkasında kalmaya alıştı desek yeri var. Parrot Analytics'e göre Netflix'in orijinal şovlarının sadece %20'den azı, izleyiciler tarafından iyi veya daha iyi olarak değerlendiriliyor. Bu da onu yalnızca yüzde 14'lük iyi veya üzeri derecelendirme almasına yol açıyor. Böylece listede sondan ikinciliğe yerleşiyor. Listenin en altında ise Prime Video yer alıyor.

1 Ocak ile 26 Ağustos 2023 tarihleri ??arasında Apple TV orijinal programları, en beğenilen program yüzdesine sahip oldu. Orijinal dizilerinin neredeyse %51'lik kısmı iyi veya üzeri olarak derecelendirildi. Netflix'in TV orijinal kataloğuna rağmen listenin en altlarında yer alıyor olması ise epey şaşırtıcı.

Apple TV Plus'tan rekabeti artıracak hamle

Netflix orijinal dizilerinin sayısının Apple'dan 1'e 15 kat daha fazla. Buna rağmen yayın pazarının liderliğini elinde tutmakta zorlanıyor. Bunu şöyle açıklayabiliriz. Apple kütüphanesinin çok zengin olmasından ziyade kaliteyi tercih ediyor. Severance, Silo, Hijack, Foundation ve Shrinking gibi kaliteli içerikler platformun tercih edilmesinin önünü açtı.

Aslında Netflix en popüler sekiz yayıncısı arasında en büyük kullanıcı tabanına sahip. Tüm dünyada epey ses getiren Squid Game, Wednesday, Stranger Things gibi tüm dünyada popülerliğini halen koruyan yapımlara ev sahipliği yapıyor. Buna rağmen kötü gidişatına dur diyemiyor.

Ancak dünyanın en büyük yayıncısının 2023 yılı boyunca aldığı bazı kararlar Netflix'i kötü etkiledi. Şifre paylaşmayı kaldırması ve sevilen programlarının iptali birçok izleyicinin platform değiştirmesine neden oldu. Ayrıca fiyatların artışı da abonelik iptallerinin gerekçelerinden biri oldu. Kısaca Netflix aldığı son kararlarla kendi ayağına sıktı. Apple TV Plus ise en uygun fiyatlı platformlardan biri olarak kaliteli içerikleriyle Netflix'e rakip olmaya devam ediyor. Umarız ki en yakın zamanda Türkiye pazarına da girer.