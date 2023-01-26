Apple Store'da dev soygun: 100 bin dolarlık iPhone çalındı

ABD'de yeni bir Apple Store soygun girişimi yaşandı. 100 bin dolarlık ürünü çalan hırsızlar, hala aranıyor.

Teknoloji devi Apple'ın ABD'deki bir mağazası soyuldu. Ohio'da gerçekleştiği belirtilen soygunda 100 bin dolarlık Apple ürününün çalındığı bildirildi. Sabah saatlerinde Apple Store'da yaşanan bu hırsızlık girişimine polis tarafından inceleme başlatıldı.

Apple Store soygununda neler çalındı?

ABD'nin Ohio eyaletindeki bir grup hırsız, 23 Ocak'ta Apple Store'a saldırdı. Beavercreek'te bulunduğu aktarılan Apple mağazasına giren hırsızların 100 bin doların üzerinde Apple ürünü çaldığı aktarıldı. Suç, sabah 5: 40 civarında meydana geldi. Mağazaya saldıran grubun üç kişi olduğu ve kaçmayı başardığı belirtildi.

Beavercreek Polis Departmanı, çalınan Apple cihazlarını takip etmek için GPS'ten faydalandı. Ürünlerin uyarı özelliklerini etkinleştiren ekipler, yol üzerinde bırakılan cihazların çoğunu kurtardı. Buna rağmen, suçla ilgili olarak kimse yakalanmış değil. Beavercreek polisi, hırsızları aramaya devam ediyor. Bölgedeki kamera kayıtlarının da izleneceği bildirildi.

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Beavercreek'teki Apple Store, geniş ürün yelpazesi ve destek hizmetleriyle hem yerel sakinler hem de turistler için popüler bir mağaza. Hırsızlık girişimi sabah saatlerinde gerçekleştiğinden dolayı maddi kayıp dışında herhangi bir olay yaşanmadı.

Apple Store'un hırsızlığa uğraması son zamanlarda yaygın bir olay haline geldi. Ancak bu suçların genellikle erken saatlerde gerçekleştiği ve hırsızların ekip olarak çalıştığı belirtildi. Bu, Apple mağazaların savunmasız olduğunu ve ek güvenlik önlemlerinin alınması gerektiğini gösteriyor.

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