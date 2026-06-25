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Apple, Rus VK uygulamalarını App Store'dan kaldırdı

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ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, Rusya'nın en popüler sosyal medya platformlarından VK ve şirkete ait bazı uygulamaları App Store'dan kaldırdı.

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, Rusya'nın en popüler sosyal medya platformlarından VK ve şirkete ait bazı uygulamaları App Store'dan kaldırdı.

VK'dan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Apple'ın önceden uyarıda bulunmadan şirkete ait bazı uygulamaları tek taraflı olarak App Store'dan kaldırdığı belirtildi.

Açıklamada, VK, Zen, VK Video, VK Messenger, VK Music, VK Dating ve Odnoklassniki uygulamalarının Apple cihazlarına indirilemediği ve güncellenemediği kaydedildi.

VK'nın herhangi bir yaptırım listesinde yer almadığına işaret edilen açıklamada, Apple'ın söz konusu kararla Rus kullanıcıların yoğun şekilde kullandığı hizmetlere erişimini kısıtladığı ifade edildi.

Uygulamaların güncellenememesi nedeniyle kullanıcıların mesajlar ve önemli gelişmelere ilişkin anlık bildirimleri alamayabileceği bilgisine yer verilen açıklamada, "Apple'ın Rus kullanıcılara yönelik bu adımlarını gerekçesiz ve kabul edilemez buluyoruz." ifadesine yer verildi.

Apple daha önce de Rus şirketlerine ait çok sayıda uygulamayı App Store'dan kaldırmış, Rusya ise ülkede Facebook, Instagram, YouTube ve X gibi uygulamalara erişim engeli getirmişti.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
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